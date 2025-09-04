Samsung、新フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」と「Galaxy Tab S11 Ultra」を発表！日本でもWi-Fi版が9月19日に発売
|新フラッグシップタブレット「Samsung Galaxy Tab S11・S11 Ultra」が登場！日本でも9月19日に発売
Samsung Electronics（以下、Samsung）は4日（現地時間）、ドイツ・ベルリンにて2025年9月5日（金）〜9月9日（火）まで開催される世界最大級の家電見本市「IFA 2025」に合わせて新製品発表会「Galaxy Event September 2025」を開催し、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品として高性能なフラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」および「Galaxy Tab S11 Ultra」を発表しています。
販売拠点は同社の公式Webサイト内になる公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（ https://www.samsung.com/jp/offer/ ）や「Samsung公式ストア楽天市場店」（ https://www.rakuten.co.jp/samsungonline/ ）のほか、Galaxyブランド最大級の旗艦店／ショールーム「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）や体験スペース「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）、Amazon.co.jp、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ジョーシン、エディオンなどの量販店のECサイトとなっています。
販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）および内蔵ストレージの違いによって複数あり、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格およびSamsungオンラインショップでの価格はGalaxy Tab S11 SM-X730の12GB RAM＋128GBストレージモデルが129,030円、12GB RAM＋256GBストレージモデルが138,820円、12GB RAM＋512GBストレージモデルが158,180円、Galaxy Tab S11 Ultra SM-X930の12GB RAM＋256GBストレージモデルが193,600円、12GB RAM＋512GBストレージモデルが212,960円、16GB RAM＋1TBストレージモデルが261,470円とのこと。
さらにサムスン電子ジャパンではGalaxy Tab S11シリーズの発売を記念して「新製品発売キャンペーン！」を実施し、Samsung オンラインショップではGalaxy Tab S11 SM-X730およびGalaxy Tab S11 Ultraを購入した場合にもれなく「純正スリムキーボードカラー」が無料でもらえるほか、その他の販売拠点でもSamsung オンラインショップで使える純正スリムキーボードカバーが無料でもらえる「純正キーボードカバー引き換えクーポン」がプレゼントされます。
Galaxy Tab S11およびGalaxy Tab S11 UltraはSamsungが展開するGalaxyブランドにおける新たなフラッグシップタブレットとなるGalaxy Tab S11シリーズのベースモデルと最上位モデルで、日本では前世代の「Galaxy Tab S10+」および「Galaxy Tab S10 Ultra」や前々世代「Galaxy Tab S9」および「Galaxy Tab S9+」、「Galaxy Tab S9 Ultra」、さらにその前の「Galaxy Tab S8」および「Galaxy Tab S8+」、「Galaxy Tab S8 Ultra」に続いてのWi-Fi版が発売となります。
Galaxy Tab S11シリーズではチップセット（SoC）がMediaTek製「Dimensity 9400+（型番：MT6991）」となり、CPUはオクタコア「3.73GHz×1＋3.30GHz×3＋2.40GHz×4」で、ベンチマークアプリ「Geekbench」ではCPUのシングルコアが2675、マルチコアが8039といったスコアになり、OSにはAndroid 16ベースの独自ユーザーインターフェース「One UI 8」がプリインストールされ、独自のAI機能「Galaxy AI」を大画面で活用できるようになっています。
更新中
|機種
|Galaxy Tab
S11
|Galaxy Tab
S9
|Galaxy Tab
S11 Ultra
|Galaxy Tab
S10 Ultra
|大きさ
|165.3×253.8×5.5mm
|165.8×254.3×5.9mm
|208.5×326.3×5.1mm
|208.6×326.4×5.4mm
|重さ
|482g
|498g
|692g
|7128g
|本体色
|Gray
|Graphite
|Gray
|Gray
|素材
|アーマーアルミニウム
|画面
|11インチDynamic AMOLED 2X
2560×1600ドット
120Hz
|14.6インチDynamic AMOLED 2X
2960×1848ドット
120Hz
反射防止
|輝度
|1000nit
（ピーク1600nits）
|600nit
（ピーク750nits）
|1000nit
（ピーク1600nits）
|650nit
（ピーク930nits）
|SoC
|Dimensity 9400+
|Snapdragon 8 Gen 2
|Dimensity 9400+
|Dimensity 9300+
|内蔵メモリー＋
内蔵ストレージ
|12GB＋128GB
12GB＋256GB
12GB＋512GB
|8GB＋128GB
8GB＋256GB
|12GB＋256GB
12GB＋512GB
16GB＋1TB
|12GB＋256GB
12GB＋512GB
16GB＋1TB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大2TB）
|バッテリー容量
|8400mAh
|8400mAh
|11600mAh
|11400mAh
|急速充電
|◯（最大45W）
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 7
|背面カメラ
|1300万画素CMOS／広角レンズ
|1300万画素CMOS／超広角レンズ＋800万画素CMOS／超広角レンズ
|前面カメラ
|1200万画素CMOS／超広角レンズ
|1200万画素CMOS／広角レンズ＋1200万画素CMOS／超広角レンズ
|スピーカー
|クアッドステレオ
|防水・防塵
|◯（IP68）
|生体認証
|◯（顔、画面内指紋）
|Sペン
|Bluetooth非対応
|Bluetooth対応
|Bluetooth非対応
|Bluetooth対応
Samsungオンラインショップ
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Samsung Galaxy Tab S11 関連記事一覧 - S-MAX
・Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 関連記事一覧 - S-MAX
・Meet Samsung Galaxy Tab S11 Series: Packing Everything You Expect From a Premium Tablet - Samsung Mobile Press
・＜OPEN＞「Samsung Galaxy Tab S11シリーズ」国内発売決定 2025年9月4日(木)予約開始・9月19日（金）発売 - Samsung Newsroom 日本
・Galaxy Tab S11 ＆S11 Ultra 購入 | Samsung Japan 公式
・Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy（サムスンギャラクシー）