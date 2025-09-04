新ミッドレンジタブレット「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」のWi-Fi版「SM-X400」が予約開始！9月19日発売。価格は5万6430円
既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品として約10.9インチTFT液晶を搭載したミッドレンジAndroidタブレット「Galaxy Tab S10 Lite」を発表し、合わせてSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンがGalaxy Tab S10 Liteを日本市場にて2025年9月19日（金）に発売するとお知らせしています。
価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格およびSamsungオンラインショップでの価格は56,430円とのこと。なお、日本では携帯電話ネットワークに対応しないWi-Fi版「Galaxy Tab S10 Lite（型番：SM-X400）」の6GB内蔵メモリー（RAM）および128GB内蔵ストレージが販売され、本体色はグレーおよびシルバー、コーラルレッドの3色がラインナップされていますが、Amazon.co.jpではグレーのみ、ヨドバシカメラおよびビックカメラ、ヤマダデンキ、ジョーシン、エディオンではシルバーのみが取り扱われるとのことです。
さらにサムスン電子ジャパンではGalaxy Tab S10 Liteの「発売記念キャンペーン」を2025年9月4日（木）18：00から2025年10月20日（月）9：59まで実施し、期間中にAmazon.co.jpやヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ジョーシンなどの量販店のECサイト、Samsung公式ストア楽天市場店にて購入した場合に6,600円割引を実施するということです。なお、Galaxy Tab S10 Liteのアクセサリーは「Galaxy Tab S10 FE」や「Galaxy Tab S9」と互換性があるとのこと。
Galaxy Tab S10 LiteはSamsungが展開するGalaxyブランドにおける新たなミッドレンジクラスのエントリー向けAndroidタブレットで、これまでは“Lite”シリーズは長らく「Galaxy Tab S6 Lite」が2020年モデルや2022年モデル、2024年モデルというように「S6」のままで展開されてきましたが、ようやく製品名がフラッグシップ機に合わせて新たに「S10」となりました。
Galaxy Tab S10 Liteは没入感のある大画面ディスプレイと直感的に操作できる付属のSペンにより日常の幅広いシーンで活躍し、優れた価値を提供してくれるほか、SamsungのAIを活用したインテリジェント機能によって創造性と生産性を一段と引き上げ、Galaxyエコシステムによってアイデアやコンテンツ、タスクのシームレスな連携を高めます。画面はVision Booster搭載で最大90Hzリフレッシュレートに対応した約10.9インチWUXGA+（2112×1320ドット）TFT液晶で、最大600nitsとなるHBMで明るいく、屋内外を問わず鮮やかな映像体験を実現しています。
またブルーライトが抑えられているため、長時間の視聴でも目の負担を軽減して快適に過ごせます。チップセット（SoC）にはエントリー向けながらもミッドレンジクラスとなるSamsung Semiconductor製「Exynos 1380」を搭載し、CPUはオクタコア（2.4GHz Cortex-A78×4＋2.0GHz Cortex-A55×4）、GPUはMali-G68 MP5で、ベンチマークアプリ「Geekbench v6」ではCPUがシングルコアで1000前後、マルチコアで2800前後、Computeで3000前後となっています。
主な仕様は8000mAhバッテリーおよびUSB Type-C端子（USB 2.0）、急速充電（最大25W）、microSDXCカードスロット（最大2TB）、顔認証、デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos、Wi-Fi 6に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.3、位置情報取得（GPS・Glonass・Beidou・Galileo・QZSS）、約800万画素CMOSリアカメラ、約500万画素CMOSフロントカメラ、防滴・防塵（IP42準拠）など。NFCや3.5mmイヤホンマイク端子は非対応。
またGalaxy Tab S10 Liteには勉強からクリエイティブなアイデアな発想まで場所を問わず集中力とインスピレーションを支えるインテリジェント機能が搭載されており、直感的に使える多彩なツールが日常のさまざまなニーズに応えてクリアな思考で自由に創造性を発揮できます。さらに付属のSペンは瞬時の反応性と滑らかな精度で、創造性にリアルタイムで寄り添いま、通話中にアイデアをメモしたり、通学途中にサッと図面をスケッチしたりと、思いついた時にどこでも思考を整理して作業を進める柔軟性を提供します。
プリインストールされている「Samsung Notes」アプリのインテリジェント機能によって手書きメモを整える手書き入力のヘルプや数式を瞬時に解く数式ソルバーなどといった日々の思考を整理して効率を高めることもでき、簡単な注釈から詳細な書き込みまでインポートしたPDF上に直接書き込み、アプリを切り替えることなく完成度の高いファイルを出力できます。さらに講義のスライドを見ながらノートを取ったり、参照用の画像を開いて図解したりする際には、分割画面表示機能を使うことによってより効率的にマルチタスクをこなして作業を整理できます。
優れたAIパートナーとしても活躍してくれ、画面上のどこからでも直感的に検索や翻訳ができる「かこって検索」によって視聴中や読書中、作業中でも集中したまま、必要な情報に瞬時にアクセス可能で、さらに「Book Cover Keyboard - AI Key」に搭載されたGalaxy AI Keyを使えば、作業中にアイデア出しやサポートをAIから即座に受けられ、スマートで創造的なパートナーとして活用できます。
他にも幅広いサードパーティーアプリへのアクセスを提供しているため、自分の働き方に合ったさまざまなツールを自由に試せる環境を整えられ、GoodnotesやCLIP STUDIO PAINT、LumaFusion、Notionなどの厳選されたプリインストールアプリかNoteshelf 3やArcSite、Sketchbook、Picsartといった人気アプリまで、アイデアをコンセプトから実行までスムーズに形にできます。
また多くのアプリは限定特典として気軽に体験が可能で、特典にはGoodnotesの1年間無料フルバージョン、CLIP STUDIO PAINTCLIP STUDIO PAINTの6カ月無料体験（初回サブスクリプション20％OFF）、LumaFusionの66％割引、1カ月無料のCreator Passサブスクリプション、NotionのPlusプラン1カ月無料体験（Notion AI付き）が含まれます。
サイズは約165.8×254.3×6.6mm、質量は約524g。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「One UI 7」がプリインストール。同梱品はGalaxy Tab S10 Lite本体のほか、Sペン（Bluetooth非対応）およびUSBケーブル（C to C）、イジェクターピン、クイックスタートガイド。その他、日本では2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」の対象製品で、Galaxy Careに加入すれば、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかな負担金で修理・交換が可能となっています。
