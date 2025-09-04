好天に恵まれた4日、庄内北部でも稲刈りシーズンが幕開けです。去年の豪雨災害、そしてこの夏の雨不足を乗り越え酒田市の八幡地域で「はえぬき」の刈り取りが始まりました。



酒田市八幡地域の橋本地区で農園を経営する本多郁也さん（24）。およそ35ヘクタールの農地を管理し、このうち30ヘクタールでコメ作りを行っています。朝から良く晴れた4日は、イネの朝露が乾くのを待って午前9時ごろからコンバインで「はえぬき」の刈り取りを開始しました。





本多郁也さん「雨が1か月以上降らなくてその時は収穫できるのかとても心配だった。最終的にしっかり雨も降ってくれて収穫まで持ってこれたのは非常に生産者としてうれしいですね。」去年の豪雨災害では、多くの水田などに泥がたまってしまい大きな被害が出ましたが、本多さんはその大半を自力で復旧し、今シーズンの作付けに間に合わせました。ところが、酒田市ではこの夏、去年の豪雨から一転、10ミリを超えるまとまった雨が6月23日から40日以上も降りませんでした。本多郁也さん「イネを見ていると例年よりも暑さや水不足の影響で減収しているのが若干あると思います」本多さんの農園の主力品種「はえぬき」。17ヘクタールのうちあわせて1ヘクタール分の水田には十分な水を入れることが出来ず、イネの葉先が枯れる被害が出ました。このうちおよそ30アールはイネの穂も枯れて養分が「もみ」に行き渡らず実の入らない不稔の状態になりました。本多郁也さん「全体で平年並みくらいにはなると思うが実際のモミの中を見た時ひび割れ胴割れとかカメムシ被害がちょっと入っているかな」本多さんの農園では去年からインターネット販売の申し込みが急増しているということです。コメの価格上昇についての受け止めを尋ねました。本多郁也さん「コメが上がっている分には非常にうれしいんですけどその先が心配。2年後、3年後果たして同じ値段ではいかないと思うので。自分だと はえぬき5キロ3650円（税込み・送料別）いまこのコメ騒動で高くなっているけどそんな値上げというつもりはなくて自分の中にある値段を大切にしてお客さんに販売しています」本多さんの農園では「はえぬき」のほか「つや姫」と「雪若丸」をあわせて9ヘクタール栽培していますが、こちらは出穂期が雨の後だったことなどが幸いし品質も収量も期待できるという事です。庄内各地はこれから間もなく稲刈り本番を迎えます。