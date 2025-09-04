¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢¾å³¤³ô¤ä¹á¹Á³ô¤ÏÂ³Íî
Åìµþ»þ´Ö17:47¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25058.51¡Ê-284.92¡¡-1.12%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3765.88¡Ê-47.68¡¡-1.25%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 24179.85¡Ê+79.55¡¡+0.33%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3200.83¡Ê+16.41¡¡+0.52%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8826.53¡Ê+87.73¡¡+1.00%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 80841.69¡Ê+273.98¡¡+0.34%¡Ë
¡¡£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¾å³¤³ô¤ä¹á¹Á³ô¤ÏÂ³Íî¡£·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÌ²á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»Åö¶É¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Î²áÇ®´¶¤ÎÍÞÀ©ºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Çä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¹ë½£³ô¤ÏÈ¿È¯¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤ÎÈ¿Æ°¤«¤é·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¡£¶âÍ»¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤È´Ú¹ñ³ô¤ÏÂ³¿¡£Á°Æü¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤¸÷¿®Â©µ»½Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢°åÎÅÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥¢¥Ã¥×¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹À¸»º¤ÎÃæ¹ñËÌÊýµ©ÅÚ¡Ê½¸ÃÄ¡Ë¹â²Êµ»¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤ÎÃæ¾£¹µ¸Ô¡Ê¥Á¥ç¥ó¥µ¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢³¤¾åÍ¢Á÷²ñ¼Ò¤ÎÅìÊý³¤³°¹ñºÝ¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¡¦¥ªー¥Ðー¥·ー¥º¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°úÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£¶âÍ»»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î£Á£Î£Ú¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î£Ñ£Â£Å¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥¼¥¹¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Î¥¼¥í¡¢Áê¾ì¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ì¥¹¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25058.51¡Ê-284.92¡¡-1.12%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3765.88¡Ê-47.68¡¡-1.25%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 24179.85¡Ê+79.55¡¡+0.33%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3200.83¡Ê+16.41¡¡+0.52%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8826.53¡Ê+87.73¡¡+1.00%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 80841.69¡Ê+273.98¡¡+0.34%¡Ë
¡¡£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¾å³¤³ô¤ä¹á¹Á³ô¤ÏÂ³Íî¡£·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÌ²á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»Åö¶É¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Î²áÇ®´¶¤ÎÍÞÀ©ºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Çä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¹ë½£³ô¤ÏÈ¿È¯¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤ÎÈ¿Æ°¤«¤é·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¡£¶âÍ»¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤È´Ú¹ñ³ô¤ÏÂ³¿¡£Á°Æü¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤¸÷¿®Â©µ»½Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢°åÎÅÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥¢¥Ã¥×¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹À¸»º¤ÎÃæ¹ñËÌÊýµ©ÅÚ¡Ê½¸ÃÄ¡Ë¹â²Êµ»¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤ÎÃæ¾£¹µ¸Ô¡Ê¥Á¥ç¥ó¥µ¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢³¤¾åÍ¢Á÷²ñ¼Ò¤ÎÅìÊý³¤³°¹ñºÝ¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¡¦¥ªー¥Ðー¥·ー¥º¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°úÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£¶âÍ»»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î£Á£Î£Ú¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î£Ñ£Â£Å¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥¼¥¹¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Î¥¼¥í¡¢Áê¾ì¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ì¥¹¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£