ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９、伊８６ｂｐと拡大が緩和
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.713
フランス 3.506（+79）
イタリア 3.576（+86）
スペイン 3.312（+60）
オランダ 2.886（+17）
ギリシャ 3.409（+70）
ポルトガル 3.15（+44）
ベルギー 3.282（+57）
オーストリア 3.022（+31）
アイルランド 2.958（+25）
フィンランド 3.095（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
