ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９、伊８６ｂｐと拡大が緩和

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.713
フランス　　　3.506（+79）
イタリア　　　3.576（+86）
スペイン　　　3.312（+60）
オランダ　　　2.886（+17）
ギリシャ　　　3.409（+70）
ポルトガル　　　3.15（+44）
ベルギー　　　3.282（+57）
オーストリア　3.022（+31）
アイルランド　2.958（+25）
フィンランド　3.095（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）