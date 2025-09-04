各地で主砲が初回から大暴れしています。

優勝マジックを「6」とする阪神は初回、2アウトから森下翔太選手が死球で出塁すると、現在35本で本塁打王に立つ佐藤輝明選手が打席に立ちます。すると中日先発・涌井秀章投手が投じた真ん中から落ちるようなスライダーを泳がされながらも引っ張ると、打球はそのままポール際スタンドへ。初回から主砲の一撃で2点を先制しました。

するとその直後、岐阜で行われている巨人対ヤクルト戦でも主砲に一発が生まれます。ヤクルトは初回、先頭の濱田太貴選手が2ベースを放ちチャンスメイクすると、2アウト3塁で打席に立ったのは直近5試合で5本放っていて絶好調の村上宗隆選手。この日先発の巨人・又木鉄平投手が投じた外角高めのストレートを捉えると高く上がった打球はレフトスタンドへ。16号2ランで先制しました。また、村上選手は復帰後33試合で16本塁打と驚異的なペースでホームランを量産しています。

阪神・佐藤選手、ヤクルト・村上選手と主砲2人のほぼ同時の一撃にSNS上では「サトテルが打った裏で村上もホームラン打ってて草」「サトテルと村上は規格外すぎる」「試合10分で村上、サトテルがホームラン打ってるやんけ」と多くの声が寄せられています。