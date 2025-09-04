10月10日に公開されるSixTONESの松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』の場面写真が公開された。

参考：『秒速5センチメートル』主題歌に米津玄師 SixTONES 松村北斗の涙を映した予告編も

『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』と大ヒット作を生み出してきた新海誠が2007年に発表した劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描いた同作が、『アット・ザ・ベンチ』の奥山由之監督により初めて実写映画化される。

主人公・遠野貴樹を演じるのは、本作が初の単独主演映画となるSixTONESの松村。ヒロイン・篠原明里を高畑充希が演じる。また、貴樹の幼少期を本作がデビュー作となる上田悠斗、明里の幼少期を「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞した白山乃愛、自然豊かな種子島で過ごした高校時代の貴樹を青木柚、貴樹に想いを寄せる高校の同級生・澄田花苗を森七菜、花苗の姉で、遠野貴樹が通う高校の教員を務める輿水美鳥を宮粼あおいがそれぞれ演じるほか、漠然とした不安と焦燥感を抱えた社会人時代、貴樹の同僚・水野理紗役で木竜麻生、科学館の館長・小川龍一役で吉岡秀隆が出演する。

公開されたのは、本作の世界観を切り取った11点の場面写真。どこかいつも遠くを見つめている明里（高畑充希）の姿や、桜が舞い散る中で踏切の前に佇む貴樹（松村北斗）の姿が。そして、満開の桜の前でシャボン玉を吹く幼い貴樹（上田悠斗）と明里（白山乃愛）の思い出のシーン、凍える冬の栃木・岩舟駅での2人の再会のシーン、種子島でロケットの打ち上げを見上げる花苗（森七菜）と貴樹（青木柚）、サーフィンをする花苗の姿など、原作アニメーションで印象的なシーンも。さらに、貴樹と科学館の館長・小川（吉岡秀隆）が話すシーンや、花苗の姉・美鳥（宮粼あおい）と明里が桜の下で笑顔を見せる、実写版オリジナルシーンも確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）