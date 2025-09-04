±ºÏÂL³ÑÅÄÉö²Â¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó°ÜÀÒ!¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Ä²¿ÅÙË¬¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡Ä¡×·»¤Ï²£ÉÍFM¤ÎCB
¡¡»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï4Æü¡¢MF³ÑÅÄÉö²Â(20)¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥¦¥£¥á¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤Î·»¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿DF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯(26)¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é½êÂ°¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏWE¥ê¡¼¥°19»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢³ÑÅÄ¤Ï°ÜÀÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Brighton & Hove Albion Women's team¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤´°§»¢¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³«Ëë¤«¤é1¤«·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÅÙ¤âÇº¤ß¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Ä²¿ÅÙË¬¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¿¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤òÎÏ¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬Âç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥¦¥£¥á¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½FWÀ¶²Èµ®»Ò¡¢Æ±¤¸¤¯DFÆîË¨²Ú¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
