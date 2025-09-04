Hollyland¡¢¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Î4K30p¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥«¥á¥é¡ÖVenusLiv Air¡×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Ï9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Hollyland¡Ê¥Ûー¥êー¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥«¥á¥é¡ÖVenusLiv Air¡×¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï8Ëü2,000±ß¡£10·î¾å½Ü¤Î½Ð²Ù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4K30p¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥«¥á¥é¡£¾®µ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¢YouTube¤äTwitch¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¡£¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ËÇ÷¤ë±ÇÁüÉÊ¼Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢AI¥Ùー¥¹¤Î¼«Æ°Ä´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¨¤ë¤è¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤Ë¤Ï1/1.3¥¤¥ó¥ÁCMOS¤òÅëºÜ¡£F1.05¤ÎÂç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤òÈ÷¤¨¡¢°Å½ê¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àµ³Î¤Ê¿§ºÆ¸½¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥á¥¤¥¯¤äÀ½ÉÊ¤Î¼Á´¶¡¢¾®Êª¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËÉÁ¼Ì¤Ç¤¤ë¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡£²£°ÌÃÖ¤ª¤è¤Ó½Ä°ÌÃÖ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡£
HollylandÆÈ¼«¤Î±ÇÁü¶¯²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖHollyStudio¡×¤ò²ð¤»¤Ð¥¯¥í¥Þ¥ー¹çÀ®¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊÇØ·Ê¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤Ë¤è¤ëÈþÈ©ÊäÀµ¤ä¿§ºÌÊäÀµµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢¸åÊÔ½¸¤Ê¤·¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê±ÇÁü¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£
AI¥Ùー¥¹¤Î¼«Æ°Ä´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶¸÷¤äÈï¼ÌÂÎ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀßÄê¤¬Â¨ºÂ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¥·ー¥óÊÌ¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÁÍýÇÛ¿®¤Ç¹³Ñ¤«¤é¿©ºà¤Ë¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PC¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê£¿ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆ±»þÇÛ¿®¤Ë¤âÂÐ±þ¡£QR¥³ー¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇFacebook¡¢YouTube¡¢Twitch¤ËÂ¨»þÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥á¥éËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SD¥«ー¥É¤Ø¤ÎÆ°²è¼ýÏ¿¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Hollyland Lark¥·¥êー¥º¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¤âÀÜÂ³²ÄÇ½¡£