ÅìÊý¿Àµ¯¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¢¥½¥í½é¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡ØThe First Dining¡Ù¤¬³«Ëë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡ØCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ～The First Dining～¡Ù¤ò9·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¢£ÄÉ²Ã¸ø±é¡õ¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ²½¤â·èÄê
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Á´8¥õ½ê18¸ø±é¤Ç³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á´¸ø±é´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢12·î6¡¦7Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ËÜ¥Ä¥¢ー³«ºÅÁ°¤Ë¡¢¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÈMenu¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½éÆü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢8·î27Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖMy Bad¡×¤ä¡ÖManiac -Japanese Ver.-¡×¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥«¥Ðー¶Ê¤â²Î¾§¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9·î5Æü¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à A¥Ûー¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¤¬12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
CHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ～The First Dining～
09/03¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥àA ¥Ûー¥ë
09/04¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥àA ¥Ûー¥ë
09/05¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥àA ¥Ûー¥ë
09/13¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Ûー¥ë
09/14¡ÊÆü¡ËÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Ûー¥ë
09/16¡Ê²Ð¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Ûー¥ë¡Ë
09/17¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Ûー¥ë¡Ë
09/20¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Ûー¥ë
09/21¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Ûー¥ë
09/28¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Ûー¥ë
09/29¡Ê·î¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Ûー¥ë
10/10¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
10/11¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
10/14¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
10/15¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
10/17¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë
10/18¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë
10/19¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë
[ÄÉ²Ã¸ø±é]
12/06¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
12/07¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖMy Bad¡×
2025.12.03 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ～The First Dining～¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ～The First Dining～¡ÙMenu¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
https://TOHOSHINKI.lnk.to/CHANGMINTheFirstDining_Menu
ÅìÊý¿Àµ¯ OFFICIAL SITE
https://toho-jp.net/