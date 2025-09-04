³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê9·î4Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î4Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 18393(¡¡ 16880)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2656(¡¡¡¡2356)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 22329(¡¡ 21873)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 164(¡¡¡¡ 164)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡217066(¡¡217066)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5621(¡¡¡¡4621)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡75(¡¡¡¡¡¡75)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12788(¡¡ 11931)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2095(¡¡¡¡1595)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 21466(¡¡ 18922)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1313(¡¡¡¡ 689)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡127993(¡¡127993)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5037(¡¡¡¡4037)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57(¡¡¡¡¡¡57)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 837(¡¡¡¡ 574)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30(¡¡¡¡¡¡30)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1467(¡¡¡¡1404)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5764(¡¡¡¡5764)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2376(¡¡¡¡1321)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 211(¡¡¡¡¡¡11)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10644(¡¡¡¡2654)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 517(¡¡¡¡¡¡67)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9096(¡¡¡¡8906)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3201(¡¡¡¡2112)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1088(¡¡¡¡ 388)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7698(¡¡¡¡7152)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 682(¡¡¡¡ 300)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 15088(¡¡ 15088)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59(¡¡¡¡¡¡59)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2223(¡¡¡¡1268)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1000(¡¡¡¡ 200)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5643(¡¡¡¡4259)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1473(¡¡¡¡ 243)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8024(¡¡¡¡8024)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2041(¡¡¡¡1968)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡¡¡34)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4784(¡¡¡¡4624)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80(¡¡¡¡¡¡80)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 29422(¡¡ 29422)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡¡¡34)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 901(¡¡¡¡ 766)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 260(¡¡¡¡ 260)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 987(¡¡¡¡ 437)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 707(¡¡¡¡ 157)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2540(¡¡¡¡2540)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1056(¡¡¡¡ 291)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56(¡¡¡¡¡¡56)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3789(¡¡¡¡1739)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 394(¡¡¡¡ 394)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þHSBC¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 547(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 400(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 411(¡¡¡¡ 361)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1514(¡¡¡¡1514)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
