³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡ÀáÌÜ¤Î4Ëü2500±ß¥¯¥ê¥¢¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦
Âçºå9·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡42630¡¡+620¡¡¡Ê+1.47¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3083.0¡¡+29.5¡¡¡Ê+0.96¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê9·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ620±ß¹â¤Î4Ëü2630±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü2090±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü2110±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿4Ëü2020±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥í¥ó¥°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü2490±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ë4Ëü2300±ßÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¶¯´Þ¤à¤ÈÀáÌÜ¤Î4Ëü2500±ß¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¿å½à¤Ç¤Ï¶¯¼å´¶¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¾ìÃæÈ×¤Ë4Ëü2610±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï4Ëü2530±ß～4Ëü2600±ß½è¤È¡¢4Ëü2500±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¡£°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¤Ï4Ëü2640±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò¾åÈ´¤¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î4Ëü2500±ßÀÜ¶á¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°¤Î²ò¾Ã¤äÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¶¯¼å´¶¤ÏÂÐÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å¾ìÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï4Ëü2500±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤±´ÖºÝ¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡3Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥°ー¥°¥ë¤ÎÈ¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡Ë°ãÈ¿¤ò½ä¤ëºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È ¤¬µÞ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤ä¥Õ¥¸¥¯¥é<5803>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Êª¼çÆ³¤ÎÁê¾ìÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÇ÷¤é¤ì¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÇäÇã¹â¤Ï18²¯7000Ëü³ôÂæ¤È20²¯³ô¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ³ô¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£25ÆüÀþ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü3230±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÌÜÀèÅª¤Ë¤Ï4Ëü2500±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÄì¸Ç¤á¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
¡¡½µÂ¤Î+1¦Ò¤Ï4Ëü2530±ß¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤Î½ªÃÍ¤ÇÆ±¥Ð¥ó¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ½ª¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢+2¦Ò¡Ê4Ëü4230±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢4Ëü2500±ß¤«¤é25ÆüÀþ¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë4Ëü2320±ßÊÕ¤ê¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡4Ëü2500±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¯¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦·Á¤Ç4Ëü3000±ß¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç13.82ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ13.84ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î-1¦Ò¡Ê13.75ÇÜ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤ÆÃæ¿´ÃÍ¤È¤Ê¤ë25ÆüÀþ¡Ê13.83ÇÜ¡Ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ³ô¤äAI¡¢ÅÅÀþ³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ·¿Í¥°Ì¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£25ÆüÀþ¤Î¤Û¤«75ÆüÀþ¡Ê13.85ÇÜ¡Ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢200ÆüÀþ¡Ê13.94ÇÜ¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê9·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü6880Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü1931Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3087Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬2382Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬2112Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1968Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1321Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1295Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬1268Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬995Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü1873Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü8922Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬7152Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬4624Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4259Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2654Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬1912Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬1739Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1539Ëç¡¢¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¤¬1514Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
