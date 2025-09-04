¡ÖÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×9·î¸Â¥×¥Ã¥È¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê4ÆüÌë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¡¦SQ 9·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þ4Ëü1625±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22(¡¡¡¡22)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¢þ4Ëü1750±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31(¡¡¡¡31)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ4Ëü1875±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ4Ëü2000±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 111(¡¡ 111)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35(¡¡¡¡21)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡16)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡14)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9(¡¡¡¡ 9)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
ÌîÂ¼¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 800(¡¡¡¡ 0)
¢þ4Ëü2250±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21(¡¡¡¡21)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡10)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡ 6)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
¢þ4Ëü2375±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡ 7)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
¢þ4Ëü2500±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡ 6)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡ 5)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ4Ëü2750±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
