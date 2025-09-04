·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬³ý¥öºê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¸ø³«¼ýÏ¿·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡ÉÌëÍ·¤Ó¡Ù¤¬¡¢10·î5Æü¤Ë³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡ÙÌ¾Êª¤Î¡ÈÀ¸²Î¥³ー¥Êー¡É¤â¤¢¤ë¤«¤â!?
·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë³ý¥öºê¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡¦³ý¥öºêFM¤Î³«¶É2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£·¬ÅÄ¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç³ý¥öºê¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢³ý¥öºêFM¤¬³«¶É¤·¤¿2Ç¯Á°¤Î²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤Î¡Ø³ý¥öºê¥é¥¤¥Ö2023¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
10·î12Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë³ý¥öºê¤Ë¡ÈÎ¤µ¢¤ê¡É¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢³ý¥öºê¥¨¥Õ¥¨¥à±þ±çÃÄ¡Ö¥¨¥Ü¥·ー¥º¡×²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£9·î5Æü12»þ¤è¤ê¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡£9·î10Æü23»þ¤Þ¤Ç¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿Í¤â±þÊç²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³ý¥öºê¥«¥Õ¥§¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç³«¶É2¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¡¢³ý¥öºêFM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£³ý¥öºêFM¤ÈÊ»Àß¤µ¤ì¤¿³ý¥öºê¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï10·î1Æü¤è¤ê³«¶É2¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤¥¦¥£ー¥¯¤ÈÂê¤·¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ³«¶É2¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ªÈÎÇä¾ì½ê¤ä»þ´Ö¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ý¥öºêFM¤Î¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡ÉÌëÍ·¤Ó¡Ùin ³ý¥öºê
10/05¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë
½Ð±é¡§·¬ÅÄ²ÂÍ´
¡ØTOKYO FM ³«¶É55¼þÇ¯¡ß¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡×ÊüÁ÷30¼þÇ¯¡¡¶åÃÊ²¼¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù
10/12¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
½Ð±é¡§·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¡Â¾ ¥²¥¹¥È¤¢¤ê
