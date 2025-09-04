4日未明に奄美大島の東の海上で発生した台風15号は県内のほとんどの地域を強風域に巻き込みながら北上し5日にかけて日本列島を横断すると見られています。大隅、種子島・屋久島地方では4日夜のはじめごろにかけて大雨になる恐れがあり気象台は土砂災害などに注意するよう呼びかけています。



4日午前3時に熱帯低気圧は奄美大島の東の海上で台風15号になりました。県内のほとんどの地域を強風域に巻き込みながら太平洋側を北上しています。





台風が近づく種子島の西之表市の海岸では波が岩場に激しく打ち付け白波がたっていました。台風の影響で臨時で休業する飲食店もありました。台風周辺の温かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定になり、種子島では午前11時10分までの1時間に35ミリの激しい雨を観測しました。台風が県本土に迫る中、志布志市でも4日午前から叩きつけるような雨が降り始めました。（記者）「午前10時を過ぎた。志布志市内、雨風ともに強くなっている。海もだいぶ白波が高くなっている」国道を車で走ると視界が悪くなるほどの激しい雨が打ち付けます。対向車もヘッドライトをつけて走ります。台風は交通機関にも影響を与えました。県本土と離島を結ぶ種子屋久高速船は朝一の便から軒並み欠航。大きな荷物を抱え途方に暮れる観光客も…（利用客）「沖縄から来て屋久島に行こうと思っていたが、朝着いて来たら欠航になっていて今からどうしようかなと思っている。3泊4日で屋久杉を見に行ったりウミガメ見たりする予定。友達は飛行機で行っているけど自分だけ1日遅れ」プリンセスわかさやフェリー屋久島2なども終日、欠航しました。JRの在来線は日豊本線の霧島神宮と南宮崎の間、日南線の志布志と青島の間でも運転を見合わせています。種子島・屋久島地方は4日夜遅くに県本土は5日明け方に強風域を抜ける見込みです。台風15号はこの後、西日本から東日本にかけ太平洋の沿岸を進む見込みです。大隅地方や種子島・屋久島地方では今夜のはじめごろにかけて局地的に雷を伴い大雨になる恐れがあります。5日午後6時までに予想される24時間の雨の量は大隅地方、種子島・屋久島地方で80ミリとなっています。鹿児島地方気象台は4日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分に注意するよう呼びかけています。