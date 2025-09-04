¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤«¤é´Ý6Ç¯¸å¤Ë´¶¼Õ¡õºÇ¿·»Ñ¡Ä¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¼ÒÄ¹¡×¡ÖÈôÅÅ°¿¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ê¹¥¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê24¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬3Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤«¤é´Ý6Ç¯¡Ä 2025Ç¯¤ÎºÇ¿·»Ñ
¡¡¡Ö9·î1Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³§ÍÍ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿§¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö7Ç¯ÌÜ¤âÂô»³¤ÎÊý¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢2019Ç¯9·î1ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡ÙÈôÅÅ°¿¿Í¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥óÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¡Ö¥¼¥í¥ï¥ó¤«¤é6Ç¯¤«¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¼ÒÄ¹¡×¡ÖÎáÏÂ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤Ê¸ª½ñ¤¡ª¡×¡ÖÈôÅÅ°¿¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¼¥í¥ï¥ó¤ÇÃÎ¤ê¡¢º£¤ÏÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö7Ç¯ÌÜ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯¡¢µ±¤«¤·¤¯¡¢¹¬¤»¤Ç·ò¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
