Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿°ìÎ§2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ°Æ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ï¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤¬¡¢2¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¡Ö¤Ê¤¼¡©º£2Ëü±ßµëÉÕ¤ò¡È½¤Àµ¡É¡×¡Öº®Íð¤ÎÃæ¡ÄµëÉÕ¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ï¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡1¤ÄÌÜ¡£¤Ê¤¼ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢½¤Àµ¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ëÅÞÆâ¹³Áè¤Ç¡¢²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¼óÁêÂ¦¶á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö½¤Àµ¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2Ëü±ßµëÉÕ¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¸øÌó¤Ç¤·¤¿¡£µëÉÕ¤Î³Û¤Ï¹ñÌ±°ìÎ§¤Ç2Ëü±ß¡¢18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤È½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Ç2Ëü¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ4Ëü±ß¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï12Ëü±ß¤¬µëÉÕ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂçÇÔ¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤â¡Ö°ìÎ§µëÉÕ¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ë¥Ð¥é¥Þ¥¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÁªµó·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½¤Àµ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡¢¤È¡£¶ñÂÎ°Æ¤È¤·¤Æ¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤è¤ê¼ê¸ü¤¯¤·¤è¤¦¤È¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡2¤Ä¤á¤Î¥®¥â¥ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ïº£¡¢ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤«¤Ç¡Èº®Íð¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢µëÉÕ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¼Â¸½¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¼óÁê¤¬»Ø¼¨¤¹¤ì¤Ð¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¼Â¸½¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÁê¼ê¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¿ÈÆâ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À¯ºöÎ©°Æ¤¹¤ëºâÌ³¾Ê¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë²â¥ö´Ø¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¹ñ²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤ò¤ä¤ë¤«¤éÁíºÛÁª¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¡£À¯¸¢¤Î±äÌ¿¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëºâÌ³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍè½µÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¤¬¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¡¢¤¢¤ëÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ï¡Ö½¤Àµ¤ÎÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶¨ÎÏ»ÑÀª¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹
¨¡¨¡Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎµÄÏÀ¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÎÁè¤¤¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬²¿¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤¬¼¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÀ¯¼£¶õÇò¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÉÕ¤«¡¢¸ºÀÇ¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£Êª²Á¹âÂÐºö¡¢1Æü¤âÁá¤¯·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹´Ä¶¤ò¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬À°¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£