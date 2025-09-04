¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ö¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¡×¤Ç¸¤¥³¥¹»Ïµå¼°¡ª¡Ö¸¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤â¾×·â¡È¹ðÇò¡É¡ÖÉÔ±¿¤Ê»ö¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¡½DeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤Î·Ù»¡¸¤¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¡×Ìò¤Î°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢¸«»ö¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¡×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¤¬ÂåÊÛ¤¹¤ë·Á¤ÇÅÐÈÄÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¥ª¥À¥®¥ê¤¬·Ú¤¤¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Ïµå¼°¤·¤¿¤Î¤Ï¸¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¬À½ºî¤·¤¿±Ç²è¡ØTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGOSH!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ù»¡¸¤¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ü¥¢¥Ï¥¤¥à¹æ¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÉÔ±¿¤Ê»ö¤Ë¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤é·Ú¤¤¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤ò¤ï¤º¤é¤¤¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ÀÄÍÕ°ìÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡È¥ª¥ì¤Î¹ø¤¬´°Á´¤Ë²õ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤«¤Þ¤ï¤Í¤§¡£º£Æü¤Î°ìµå¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤À¡É¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±«¹ß¤ë¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥ª¥À¥®¥êÊ±¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¡£¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ÌÎÏ¶¯¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿µå¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÎ©¤Ä±¦Â¦¤Ë¤½¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¡£Âç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤ÈÎ¾ÏÓ¤òµó¤²±þ¤¨¤¿¡£