¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×ÄÉÅé¼°¡¢´Ú¹ñ¤Ïº£Ç¯¤âÉÔ»²²Ã¡ÄÄÉÅé¤Î¼¤ÎÉ½¸½½ä¤êÀÜÅÀ¸«¤¤¤À¤»¤º
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÆ£¸¶À»Âç¡Û´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï£´Æü¡¢£±£³Æü¤Ë¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¡Ê¤µ¤É¡Ë¤Î¶â»³¡×¡Êº´ÅÏ»Ô¡Ë¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÆüËÜÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉÅé¼°¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¹Ô»ö¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÏÄÉÅé¤Î¼¤Ç¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤¬¡Ö°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤ÆÆ°°÷¤µ¤ì¡¢¶¯À©Åª¤ËÏ«Ìò¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×ÅÀ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤ÏÀÜÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¦¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ÎÆüËÜÂ¦¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄÉÅé¼°¤ò³«¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤â½©¤Ëº´ÅÏÅç¤ÇÆÈ¼«¤ÎÄÉÅé¼°¤ò³«¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£´Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤â¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¯¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£