¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡ÈÁêËÀ¡É¥³¡¼¥Á¤ò½±¤¦¢ª¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 3¡Ý0 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÆ´Ý¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ËÂçÃ«Àä¶«¢ª¥³¡¼¥Á¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀèÈ¯¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÃÆ´Ý¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤ò½±¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ò²óÈò¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢2µåÌÜ¥«¡¼¥Ö¤ÈÏ¢Â³¤Ç¸«Æ¨¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¯3µåÌÜ¤ÏÆß¤¤¤Ü¤Æ¤Ü¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤½¤·¤Æ4µåÌÜ¡£º£ÅÙ¤Ï°ìÎÝÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÂçÀÚ¤ÊÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤ò¶¯½±¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂçÃ«¤â¡Ö¤¢¡¼¤¤¡Ê¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡©¡Ë¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¤Û¤É¡£
¡¡¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¤Ò¤é¤ê¤ÈÂÇµå¤ò¸ò¤ï¤·¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£¶ì¾Ð¤¤¤âÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Ë¤Ï±¦¼ê¤ò»È¤¤¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈò¤±¤¿¤ó¤À¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¶¯½±¤ÎÃÆ´Ý¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¡¼¥¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Ã¤ï¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¶¯½±¡×¡Ö¤Ï¤Ã¤ä¡×¡ÖÂçÀ¼ÂçÃ«¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ ¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÌá¤Ã¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯É¨²¼¤Ø¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²¡¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç2¥Ù¡¼¥¹¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤È2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï²ù¤·¤¤´°ÉõÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë