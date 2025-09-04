INI¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡£½é¤Î14·ÁÂÖ
INI¤¬¡¢11·î19Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× (11¼ï)¤¬INI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢INI¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë14·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍºÂç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆü18»þ¤è¤ê¡¢³ÆÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¡£
©LAPONE ENTERTAINMENT
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD+DVD
²Á³Ê¡§¡ï1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
ÉÊÈÖ¡§YRCS-90269
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
¡ÊDVD¡Ë
Ì¤Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¤MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD+DVD
²Á³Ê¡§¡ï1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§YRCS-90270
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
¡ÊDVD¡Ë
Ì¤Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¤MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
CD ONLY
²Á³Ê¡§¡ï1,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§YRCS-90271
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ×ver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ×ver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡FC¸ÂÄêÈ×
CD ONLY
²Á³Ê¡§¡ï1,700(ÀÇ¹þ)
¢¨FC¸ÂÄêÈ×¤ÏINI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
RIHITO Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90054¡Ë
TAKUMI Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90055¡Ë
MASAYA Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90056¡Ë
TAKERU Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90057¡Ë
YUDAI Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90058¡Ë
FENGFAN Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90059¡Ë
HIROMU Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90060¡Ë
SHOGO Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90061¡Ë
HIROTO Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90062¡Ë
KYOSUKE Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90063¡Ë
JIN Ver.¡ÊÉÊÈÖ¡§YRCF-90064¡Ë
¡ÊCD¡Ë
¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ - ¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê½ñ¤ ver. -¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ê½ñ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ - ½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È ver. -¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
¤¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ë¥«¥È¥ì¥«1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë
¥MINI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊFC¸ÂÄêÈ×ver. ¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMINI¥È¥ì¥«1Ëç¤òÉõÆþ¡Ë