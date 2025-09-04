·§ÅÄÍË»Ò43ºÐ¡¢¡ÈÁ´¿ÈÌÖ¥¿¥¤¥Ä¡É¤ÇÌ¥¤»¤ëÈ´·²¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡¡»°»ÐËå¤ÎÊì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç»°»ÐËå¤ÎÊì¡¦·§ÅÄÍË»Ò¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·§ÅÄÍË»Ò¤¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡¡¡È¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤âÈäÏª¡Ö¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ê11Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·§ÅÄ¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹À¤³¦Âç²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¾Þ¡¢°µÅÝÅª¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·DVD¡Ø´Å±ð¡Ù¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡£¡ÖÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Á´¿ÈÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Î°áÁõ¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹õ¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö·§ÅÄÍË»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kumadayoko¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·§ÅÄÍË»Ò¤¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡¡¡È¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤âÈäÏª¡Ö¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ê11Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·§ÅÄ¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹À¤³¦Âç²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¾Þ¡¢°µÅÝÅª¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·DVD¡Ø´Å±ð¡Ù¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡£¡ÖÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Á´¿ÈÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Î°áÁõ¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹õ¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö·§ÅÄÍË»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kumadayoko¡Ë