»äÀ¸³è¶ËÈë¤Î¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡õ¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥é¤¬ÄÁ¤·¤¯É×ÉØ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÇÂ¿¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥é¤¬¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¯¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¥Û¥¢¥¥ó¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥¢¥¥ó¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØThe Voice of Hind Rajab¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÉ×ÉØ¤ÇÍè¾ì¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¹õ¤¤¥ß¥Ë¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ø¥¢¤ò¥¿¥¤¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÍè¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤â¡¢¥¥ã¥¹¥È¤é´Ø·¸¼Ô¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÉþÁõ¤Î¿§Ì£¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥¢¥¥ó¤âÁ´¿È¹õ¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¥¢¥¥ó¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë±Ç²è¡Øher¡¿À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈà½÷¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£2019Ç¯¤Ë¥À¥¤¥ä¤Î»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º§Ìó¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÂ©»Ò¥ê¥Ð¡¼¤¬ÃÂÀ¸¡£ºòÇ¯2·î¤Ë¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬Âç¤¤Ê¤ªÊ¢¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯9·î¡¢¥Û¥¢¥¥ó¤¬¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡ÖºÊ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥«¥¦¥Æ¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥Ë¥¢¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ØThe Voice of Hind Rajab¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¿¯¹¶¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿6ºÐ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¾¯½÷¥Ò¥ó¥É¡¦¥é¥¸¥ã¥Ö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥Û¥¢¥¥ó¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ä¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¥å¥¢¥í¥ó¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªDeadline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ºî¤Ï¾å±Ç¸å¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë24Ê¬¶á¤¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£The Hollywood Reporter¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥Ë¥¢´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌ¾Á°¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÊª¸ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½±Ç²è¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÃ£¤ËÀ¼¤È´é¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¸½¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¥Û¥¢¥¥ó¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥¢¥¥ó¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØThe Voice of Hind Rajab¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÉ×ÉØ¤ÇÍè¾ì¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¹õ¤¤¥ß¥Ë¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ø¥¢¤ò¥¿¥¤¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÍè¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤â¡¢¥¥ã¥¹¥È¤é´Ø·¸¼Ô¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÉþÁõ¤Î¿§Ì£¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥¢¥¥ó¤âÁ´¿È¹õ¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥Æ¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥Ë¥¢¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ØThe Voice of Hind Rajab¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¿¯¹¶¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿6ºÐ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¾¯½÷¥Ò¥ó¥É¡¦¥é¥¸¥ã¥Ö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥Û¥¢¥¥ó¤È¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ä¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¥å¥¢¥í¥ó¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªDeadline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ºî¤Ï¾å±Ç¸å¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë24Ê¬¶á¤¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£The Hollywood Reporter¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥Ë¥¢´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌ¾Á°¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÊª¸ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½±Ç²è¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÃ£¤ËÀ¼¤È´é¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¸½¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£