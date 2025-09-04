¼Â¼ÌÈÇ¡ØÉÃÂ®¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¹âÈª½¼´õ¤¬ËÂ¤°¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡ª
¡¡SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¼ç±é¡¢¹âÈª½¼´õ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤¬¥º¥é¥ê¡ª¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÈª½¼´õ¤é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¿·³¤À¿¤Î·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³¤À¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü²½ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¿·³¤À¿¤Î½é¼Â¼Ì²½¸ø³«ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¼ç±é¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢´ÆÆÄ¤Ï±ü»³Í³Ç·¡£
¡¡1991Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿µ®¼ù¡Ê¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¡ÊÇò»³Çµ°¦¡Ë¡£1997Ç¯¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º²á¤´¤¹µ®¼ù¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤È¡¢µ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤Î¹â¹»À¸³è¡£¤½¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åìµþ¤ÇÊÄ¤¸¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÆü¾ï¤òÀ¸¤¤ëÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¡£18Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÂ®¤µ¤ÇÊâ¤¤¤¿Æó¿Í¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿11ÅÀ¤ò°ìµó²ò¶Ø¡£¤É¤³¤«¤¤¤Ä¤â±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëÌÀÎ¤¤Î»Ñ¤ä¡¢ºù¤¬Éñ¤¤»¶¤ëÃæ¤ÇÆ§ÀÚ¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤àµ®¼ù¤Î»Ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ÎÁ°¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¿á¤¯ÍÄ¤¤2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¡¢Åà¤¨¤ëÅß¤ÎÆÊÌÚ¡¦´ä½®±Ø¤Ç¤ÎÆó¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¸«¾å¤²¤ë²ÖÉÄ¤Èµ®¼ù¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ë²ÖÉÄ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µ®¼ù¤È²Ê³Ø´Û¤Î´ÛÄ¹¡¦¾®Àî¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¤¬ÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢²ÖÉÄ¤Î»Ð¡¦ÈþÄ»¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤ÈÌÀÎ¤¤¬ºù¤Î²¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢ËÜºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ó¤â²ò¶Ø¡£Ã¸¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¡¢¿´²¹¤Þ¤ëËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«¡£
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
