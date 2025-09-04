¿ØÆâ¹§Â§¡õÊ¡»³æÆÂç¤¬¸ò¤ï¤¹¡ÈÃË¤ÎÌóÂ«¡É¡ª¡¡äªÈþÏÂ»Ò¼ç±é¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡äªÈþÏÂ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤è¤ê¡¢¶ìÏ«¿Í¡¦ÀÅÃË¡Ê¿ØÆâ¹§Â§¡Ë¤ÈÌõ¥¢¥êÀÄÇ¯¡¦»Ê¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤¬ÃËÆ±»Î¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤òÇ¼¤á¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÃº¹ÛÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤È¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤å«¤ÎÊª¸ì¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥á¥ó»ø¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Î¤Á¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡ØÎø¤Î¤·¤º¤¯¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¡¦¥°¥ë¥á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÀ¥ÌÚÄ¾µ®¡£
¡¡Ãº¹ÛÊ¸²½¤ÎÌ¾»Ä¤¢¤ëÄ®¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¸Þ½½Íò°¡Èþ¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤³¤ÎÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¶¦Æ±·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤êÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢²¼¹»ÅÓÃæ¤Î¾¯½÷¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿°¡Èþ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦¹â¿ù»Ê¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤È½éÏ·¤ÎÃËÀ¡¦ÈõÅÏÀÅÃË¡Ê¿ØÆâ¹§Â§¡Ë¤È¤È¤â¤ËÆüºÚ»Ò¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°¡Èþ¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎÆâÁõ¤Î¼êÅÁ¤¤¤òÈà¤é¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡£³«Å¹¤Ë¤à¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»Ê¤ÈÀÅÃË¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÌ¶ÅÄ¤ËÍè¤¿¡È¤¢¤ë²áµî¡É¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¾åÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¶ìÏ«¿Í¡¦ÀÅÃË¡Ê¿ØÆâ¡Ë¤È¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿»Ê¡ÊÊ¡»³¡Ë¤¬¸ò¤ï¤¹¡ÈÃËÆ±»Î¤ÎÌóÂ«¡É¥·¡¼¥ó¡£
¡¡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹½ÐÅ¹¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°¡Èþ¡Êäª¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÅÃË¤Ï¡¢°¡Èþ¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿»Ê¤Ë¡Ö²¶¤ÎÅ¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇ®¿´¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£²áµî¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»Ê¤Ï¡¢¼ÂÄ¾¤ÊÆ¯¤¤Ö¤ê¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¹þ¤ß¾å¤²¤ëÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤éÀÅÃË¤Î°ÍÍê¤ò²÷Âú¤¹¤ë¡£
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦¼ã¼Ô¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÅÃË¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ê¡£¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀ¸¤Êý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤¹»Ñ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡½ÏÎý¤Î±éµ»¤Ç¿Í¾ðÌ£¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¿ØÆâ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃËµã¤¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿Ê¡»³¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤¦¤¦¤Á¤ËÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡»³¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ±À¤ÂåÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç1200ËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ÆÍ¸À¼Â¹Ô¡£À²¤ì¤Æ¾åµþ¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø¤ß¤ó¤Ê!¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤À¤è¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ±Ç²è¡Ø¥¬¥ÁÀ±¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤òÌ³¤á¡¢¶¥ÎØ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤â¤Î¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î»ö¸Î¤ÇÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢¤½¤Î¸åÁÔÀä¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¡¢¶¸µ¤¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ëµ¤Ç÷¤Ç¼ó°Ì¤òÁÀ¤¦»Ñ¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¡£±Ç²è½é¼ç±éºî¡ØJK¡ùROCK¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ø¤Î²»³Ú»ØÆ³¤òÄÌ¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤¹¼ç¿Í¸øÌò¤ò¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØYou May Dream¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤ò»ý»²¤·¤ÆÄ©¤ß¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¼ã¤¸«ÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤òÌÜ»Ø¤¹Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ7Ê¬´Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Î³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë¤â¾¾Ê¿¿®ÌÀÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡»³¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤Î¹Á¶á¤¯¤Î¸ÅÃåÁÒ¸Ë¤ÇÆ¯¤¯ÀÄÇ¯¡¦»Ê¡£ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò³«¤¯Ì´¤òÄÉ¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦°¡Èþ¡Êäª¡Ë¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÅ¹ÊÞ¤ÎÆâÁõ¤Å¤¯¤ê¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶ì¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ê¤Î³ëÆ£¤ÈÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿Ê¡»³¤¬¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¤Û¤È¤Ð¤·¤ë´¶¾ð¤ä¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¥¿ÈÅª¤Ê°ìÌÌ¤âÊ»¤»»ý¤Ä»Ê¤òÇ®±é¤¹¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ê8ÅÀ¡Ë¤Ï¡¢»Ê¡ÊÊ¡»³¡Ë¤ÎÉú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ç¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¤Õ¤È¤³¤Ü¤ì¤ë²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡¢Ãç´Ö¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ë¤â¤¬¤¯»Ê¤¬Êâ¤ß¤À¤¹¿·¤¿¤ÊÆ»¤È¤Ï¡Ä¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÀÅÃË¡Ê¿ØÆâ¡Ë¤¬¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¾Ð´é¤ÇÆüºÚ»Ò¡Ê±üÌîÉö¡Ë¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡£¶ìÀá¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÊª¸ì¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÊ¡²¬¸©Àè¹Ô¸ø³«¡¢9·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
