ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½
º£Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ãCHANGMIN from Åì⽅¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡ä¤ò¡¢9·î3Æü(¿å)Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´8²Õ½ê18¸ø±é³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¸ø±é´°Çä¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢12·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤È¶¦¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤¬³«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÁ°¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÈMenu¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£8·î27Æü(¿å)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖMy Bad¡×¤ä¡ÖManiac -Japanese Ver.-¡×¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤âÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î5Æü(¶â)Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦A¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿LIVE DVD¡õBlu-ray¤¬12·î3Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áá¤¯¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÖCHANGMIN from Åì⽅¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×Menu¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
https://TOHOSHINKI.lnk.to/CHANGMINTheFirstDining_Menu
¡ãCHANGMIN from Åì⽅¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡ä
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÎÅì µþ¡ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÎÅì µþ¡ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÎÅì µþ¡ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÎÀÐ Àî¡ÏËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÎÀÐ Àî¡ÏËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÎËÌ³¤Æ»¡Ï¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÎËÌ³¤Æ»¡Ï¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÎÊ¼ ¸Ë¡Ï¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÎÊ¼ ¸Ë¡Ï¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡Î¹ Åç¡Ï¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Î¹ Åç¡Ï¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÎÊ¡ ²¬¡ÏÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÎÊ¡ ²¬¡ÏÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÎÂç ºå¡Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÎÂç ºå¡Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡Î°¦ ÃÎ¡Ï°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Î°¦ ÃÎ¡Ï°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡Î°¦ ÃÎ¡Ï°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
ÄÉ²Ã¸ø±é
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÎÅì¡¡µþ¡ÏTOYOTA ARENA TOKYO
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÎÅì¡¡µþ¡ÏTOYOTA ARENA TOKYO
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢§CHANGNMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ ¡ØMy Bad¡ÙÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
https://TOHOSHINKI.lnk.to/CHANGMIN_MyBad
¢§LIVE DVD¡õBlu-ray¡ÖCHANGMIN from Åì⽅¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×
https://toho-jp.net/news/detail.php?id=1127687