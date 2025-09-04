£±²ó£²»à¡¢Í··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¡¡Ê¥«¥á¥é¡¦¾åÂ¼¡¡¾°Ê¿¡Ë

¡¡½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤¬Ä¾¸å¤ËÈ¿·â¡£

¡¡£±²ó£²»à¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£±£µ»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÎÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤È°ìÎÝ°­Á÷µå¤ÇÀô¸ý¤Ï»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ß£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£Â³¤¯´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤Ï±¦Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£

¡¡´ßÅÄ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÕÅ¾¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£