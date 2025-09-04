¡Úµð¿Í¡Û£±²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡¡Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¼²¬ËÜÏÂ¿¿¡¼´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×£³Ï¢ÂÇ¤Ç¡¡´ßÅÄ¡ÖµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£´Æü¡¦´ôÉì¡Ë
¡¡½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤¬Ä¾¸å¤ËÈ¿·â¡£
¡¡£±²ó£²»à¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£±£µ»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÎÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤È°ìÎÝ°Á÷µå¤ÇÀô¸ý¤Ï»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ß£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£Â³¤¯´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤Ï±¦Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£