À¤³¦£±°Ì¤Î¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤Æ¤É¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¡×ÌµÇÔ¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¾¾ËÜÎ®À±¤È£±£´Æü·ãÆÍ
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢§£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡ÉðµïÍ³¼ù¡½¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¢§£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ã¡¢£É£Â£Æ¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡°æ¾å¾°Ìï¡½¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¢§£×£Â£ÁÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¡Ê£´£·¡¦£¶¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡¹âÅÄÍ¦¿Î¡½¾¾ËÜÎ®À±¡Ê£¹·î£±£´Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé£±°Ì¡¦¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê£²£·¡Ë¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡á¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìÂçÏÂ»Ô¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿·Ú¤á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤Ê¤É·×£µ¥é¥¦¥ó¥ÉÆ°¤½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£½é¤á¤ÆÀ¤³¦Àï¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¹âÅÄ¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥à½é¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤º¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²¦ºÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°Ç¯ÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¹â¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÂÎ¤ÎÀþ¤¬ºÙ¤¯¡¢ºÇ·ÚÎÌµé¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¡Ê£´£·¡¦£¶¥¥í°Ê²¼¡Ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¥¦¥§¡¼¥È¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡£ºÇ¤â½Å¤¯¤Æ£´£¶¥¥í¡£¸ºÎÌ¤É¤³¤í¤«¥¦¥§¡¼¥È¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¤È¡¢·×ÎÌÁ°¤ËÅÏÊÕ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¿å¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤·¤Æ·×¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£»î¹ç¤Ç¤Ï·ÚÎÌ¤æ¤¨¤ËÁê¼ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¤Ï¤¸¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á´¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡££´Ç¯Á°¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ¤ò»È¤¦¥Ü¥¯¥µ¡¼·¿¤«¤é¡¢¤Ò¤é¤¹¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼·¿¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤¹¤ë¡£ÅÏÊÕ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¼«ÂðÃÏ²¼¤Î¥¸¥à¤Ç¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÂÎ¤òºî¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯£´·î¤ËÆüËÜ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥í£²£²ÀïÌÜ¤È»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£·¥¥í¸ºÎÌ¤ò¤¹¤ëÆùÂÎ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î»Ñ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢£¸ºÐ¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÁÄÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Î¾¿Æ¤È°ì½ï¤ËÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø¹»£³Ç¯¤«¤é¡£¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¡¢ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶õ¼ê¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤¦¤Ä¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÆ±³ØÇ¯¤Î¾¾ËÜ¤È¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾ËÜ¤¬¥×¥í£·ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦Àï¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ÎÂÐ¤·¡¢¾¾ËÜ¤Ï£²£¸ÀïÌÜ¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂÐ¾ÈÅª¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¾¾ËÜÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ïµ¤»ý¤Á¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤¿¤¾å¤²¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤Æ¤É¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤«¡£¤¢¤¤é¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ´¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥¸¥àÁÏÎ©£³£¹Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Ø¡¢»¨Áð¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢¡¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê¤¿¤«¤À¡¦¤æ¤Ë¡Ë¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯£¶·î£±£°Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥À¥¨¥ÈÀ¸¤Þ¤ì¡££¸ºÐ¤Þ¤ÇÁÄÊì¤é¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀ¸³è¤·¡¢£²£°£°£·Ç¯¤ËÎ¾¿Æ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë°Ü½»¡££±£·ºÐ¤Î£²£°£±£µÇ¯£¸·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£²£³Ç¯£±·î¤ËÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È£´ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£º£Ç¯£±·î¤ËÆüËÜ²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¡¢È½Äê¾¡¤Á¤Ç£²¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÀïÀÓ¤Ï£²£·Àï£±£¶¾¡¡Ê£¶£Ë£Ï¡Ë£¸ÇÔ£³Ê¬¤±¡£¿ÈÄ¹£±£µ£·¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£²¿¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ä¥±¡¼¥ºî¤ê¤â¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤¹¤·¡£