映画「ゲット・アウト」や「ＮＯＰＥ／ノープ」で知られるジョーダン・ピール監督の次回作が、ユニバーサル・ピクチャーズの公開スケジュールから除外された。２０２６年１０月２３日の公開が予定されていたが、スタジオ側が同作をラインアップから外したかたちだ。



関係者によると、ピールは現在も本作に取り組んでいるものの、撮影はまだ開始されていないという。



自身の作品やストーリー展開について秘密主義で知られているピールだが、当初２０２４年１２月２５日に公開予定だった本作について「うまくいけば、自分のお気に入りになるかもしれない」と語っていた。



２０２４年にポッドキャスト「コナン・オブライエン・ニーズ・ア・フレンド」に出演した際には、次のように述べている。「興味深い一年だった。脚本家のストライキの影響で、周囲の人たちの話を真剣に聞くようになった。まさに今、それが必要なことなんだ」「次の作品はすでに決まっている。うまくいけば、またお気に入りの一本が増えるかもしれないと思うと、ワクワクしているよ」



（BANG Media International／よろず～ニュース）