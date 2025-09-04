ÂçËã¤ò¶¦Æ±¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÃË»Ò¹â¹»À¸¤é4¿Í¤òÂáÊá¡¡4¿Í¤ÈÌÌ¼±¤Ê¤¤¿Í¤Î¼Ö¤«¤éÂçËãÆþ¤ê¥Ýー¥ÁÈ¯¸«¡Ä·Ù»¡¤¬Æþ¼ê·ÐÏ©¤Ê¤ÉÁÜºº¡¡²¬»³
¡¡ÂçËã¤ò¶¦Æ±¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ²¬»³»Ô¤È¶ÌÌî»Ô¤Î¹â¹»À¸¤é4¿Í¤¬4Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤È¶ÌÌî»Ô¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤é4¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤ÏÍ§¿Í´Ø·¸¤Ç¶¦Æ±¤ÇÂçËã1.28g¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçËã¤Ï2025Ç¯6·î¡¢À¥¸ÍÆâ»ÔµíÁëÄ®µíÁë¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤Ï4¿Í¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçËã¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ýー¥Á¤ò¼ÖÆâ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÄÌÊó¡£·Ù»¡¤¬¥Ýー¥Á¤Î»ý¤Á¼ç¤òÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢4¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬Æþ¼ê·ÐÏ©¤ä¤Ê¤¼ÂçËã¤¬¤³¤Î¼Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£