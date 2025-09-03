パリで話題の極上生トリュフショコラが名古屋へ！ミシュランシェフの新パティスリー9/8～
パリの星付きシェフが手がける
新パティスリーが池下にオープン
パリのミシュラン一つ星レストラン『L’Archeste(ラルケスト)』のオーナーシェフ伊藤良明氏が手がける新業態パティスリー『L’Atelier L’Archeste(ラトリエ ラルケスト)』。
9月8日(月)、池下駅から歩いて3分ほどの場所にオープンします。
フランス・パリで史上最速でミシュラン一つ星を獲得した日本人シェフが、名古屋でどんなスイーツ体験を届けてくれるのか、詳しくご紹介したいと思います！
5ヶ月で一つ星
世界が認めた日本人シェフの挑戦
『L’Archeste』は2016年、パリに誕生。
オーナーシェフ伊藤良明氏は、オープンからわずか5ヶ月でミシュラン一つ星を獲得し、フランス料理界に新風を巻き起こしました。
その後、国内外で高い評価を受け、名古屋でも2025年のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」に出店。
49億円超の売上を記録した同イベントでも、多くのファンを魅了しました。
今回の新店舗は、そんな伊藤シェフの世界観をより身近に体験できる特別な空間。
しかも、イートインではデザートのショートコースという、名古屋のスイーツ女子にとって夢のような体験も待っています。
①テイクアウトで！
本場パリ仕込みの技術と
名古屋限定の特別感を
極上生トリュフショコラ
まるで宝石のような輝きを放つ 「Unique(ユニーク)」 は、パリ本店でも人気を誇るスペシャリテ。
口に入れた瞬間、複層的なフレーバーが広がり、豊かな余韻を残します。
●Unique(ユニーク)
6個入り 3～4種3,800～4,800円
焼きたて香ばしいフィナンシェ
上品な甘さが至福のひとときを
アムール・デュ・ショコラで大好評だった、焼きたての香ばしいフィナンシェ「Ravie」。
フランス・ノルマンディー産の発酵バターを使用。
焦がしバターの深い香りと、しっとりとした食感が魅力です。
ひと口ごとに広がる上品な甘さが、至福のひとときを演出します。
さらに、焼きたてを楽しめるタイミングが1日3回あるところも嬉しい。
12時45分・14時15分・15時45分なので、お見逃しなく。
●Ravie
3種セット3,800～4,800円
パリで愛されている
洗練のチーズケーキ
30ヶ月熟成のコンテを贅沢に使用したチーズケーキ「Raffiné(ラフィネ)」 。
濃厚ながらも驚くほど軽やかな後味。
ワインとのペアリングも楽しめる、大人のためのチーズケーキです。
●Raffiné(ラフィネ)
2種3,800～4,800円
②イートインで！
カウンター席で堪能する
洗練されたスイーツコース
五感で楽しむスイーツのショートコース体験！
カウンター6～8席限定で提供される、デザートのスイーツコース(全7皿)も注目です。
素材を最大限に引き出したクラシカルで洗練されたコースを堪能できます。
【コース内容(全7皿)】
・グージェール
・季節の野菜を使った一皿
・季節のフルーツを使用したデザート
・クラシックなスイーツ2種
・コンテチーズケーキRaffiné
・焼きたてフィナンシェ
・Unique2種
※1種はラトリエ限定
予約は公式Instagramのプロフィール欄から可能ですが、9月中の予約は残念ながら既に満席です。
次回以降の予約情報は、SNSでこまめにチェックを。
池下駅から徒歩3分
パリの空気を感じる洗練空間
外観はミッドナイトブルーのファサードにゴールドのサインが映えるシックなデザイン。
まるでパリの街角を切り取ったような雰囲気です。
店内は白と黒を基調としたコンテンポラリーな内装で、パリのエスプリを感じさせる上質な空間が広がります。
日常を忘れて、スイーツとじっくり向き合う時間を過ごせる、そんな大人のための場所です！
ここでしか味わえない
特別な理由とは？
パリ仕込みの本格スイーツを名古屋で体験できる『L’Atelier L’Archeste』。
フェアトレードの取り組みも重視し、最高品質の素材を使用した、ここでしか味わえないスイーツコースや焼きたてフィナンシェ、宝石のようなトリュフショコラ。
EC販売をあえて行わず、店舗販売のみにこだわることで、プレミアム感と希少性とともに、直接的なコミュニケーションを大切にした唯一無二の価値を提供します。
店舗名：L’Atelier L’Archeste
住所：名古屋市千種区池下町2-39
営業時間：イートイン(完全予約制)12:00/13:30/15:00、テイクアウト(売切れ次第終了)11:00～18:00
定休日：火曜、水曜※祝日は営業