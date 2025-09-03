パリの星付きシェフが手がける

新パティスリーが池下にオープン

パリのミシュラン一つ星レストラン『L’Archeste(ラルケスト)』のオーナーシェフ伊藤良明氏が手がける新業態パティスリー『L’Atelier L’Archeste(ラトリエ ラルケスト)』。

9月8日(月)、池下駅から歩いて3分ほどの場所にオープンします。

フランス・パリで史上最速でミシュラン一つ星を獲得した日本人シェフが、名古屋でどんなスイーツ体験を届けてくれるのか、詳しくご紹介したいと思います！

5ヶ月で一つ星ミシュラン一つ星

世界が認めた日本人シェフの挑戦

『L’Archeste』は2016年、パリに誕生。

オーナーシェフ伊藤良明氏は、オープンからわずか5ヶ月でミシュラン一つ星を獲得し、フランス料理界に新風を巻き起こしました。

その後、国内外で高い評価を受け、名古屋でも2025年のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」に出店。

49億円超の売上を記録した同イベントでも、多くのファンを魅了しました。

今回の新店舗は、そんな伊藤シェフの世界観をより身近に体験できる特別な空間。

しかも、イートインではデザートのショートコースという、名古屋のスイーツ女子にとって夢のような体験も待っています。

①テイクアウトで！

本場パリ仕込みの技術と

名古屋限定の特別感を

極上生トリュフショコラ

まるで宝石のような輝きを放つ 「Unique(ユニーク)」 は、パリ本店でも人気を誇るスペシャリテ。

口に入れた瞬間、複層的なフレーバーが広がり、豊かな余韻を残します。

●Unique(ユニーク)

6個入り 3～4種3,800～4,800円

焼きたて香ばしいフィナンシェ

上品な甘さが至福のひとときを

アムール・デュ・ショコラで大好評だった、焼きたての香ばしいフィナンシェ「Ravie」。

フランス・ノルマンディー産の発酵バターを使用。

焦がしバターの深い香りと、しっとりとした食感が魅力です。

ひと口ごとに広がる上品な甘さが、至福のひとときを演出します。

さらに、焼きたてを楽しめるタイミングが1日3回あるところも嬉しい。

12時45分・14時15分・15時45分なので、お見逃しなく。

●Ravie

3種セット3,800～4,800円

パリで愛されている

洗練のチーズケーキ

30ヶ月熟成のコンテを贅沢に使用したチーズケーキ「Raffiné(ラフィネ)」 。

濃厚ながらも驚くほど軽やかな後味。

ワインとのペアリングも楽しめる、大人のためのチーズケーキです。

●Raffiné(ラフィネ)

2種3,800～4,800円

②イートインで！

カウンター席で堪能する

洗練されたスイーツコース

五感で楽しむスイーツのショートコース体験！

カウンター6～8席限定で提供される、デザートのスイーツコース(全7皿)も注目です。

素材を最大限に引き出したクラシカルで洗練されたコースを堪能できます。

【コース内容(全7皿)】

・グージェール

・季節の野菜を使った一皿

・季節のフルーツを使用したデザート

・クラシックなスイーツ2種

・コンテチーズケーキRaffiné

・焼きたてフィナンシェ

・Unique2種

※1種はラトリエ限定

予約は公式Instagramのプロフィール欄から可能ですが、9月中の予約は残念ながら既に満席です。

次回以降の予約情報は、SNSでこまめにチェックを。

池下駅から徒歩3分

パリの空気を感じる洗練空間

外観はミッドナイトブルーのファサードにゴールドのサインが映えるシックなデザイン。

まるでパリの街角を切り取ったような雰囲気です。

店内は白と黒を基調としたコンテンポラリーな内装で、パリのエスプリを感じさせる上質な空間が広がります。

日常を忘れて、スイーツとじっくり向き合う時間を過ごせる、そんな大人のための場所です！

ここでしか味わえない

特別な理由とは？

パリ仕込みの本格スイーツを名古屋で体験できる『L’Atelier L’Archeste』。

フェアトレードの取り組みも重視し、最高品質の素材を使用した、ここでしか味わえないスイーツコースや焼きたてフィナンシェ、宝石のようなトリュフショコラ。

EC販売をあえて行わず、店舗販売のみにこだわることで、プレミアム感と希少性とともに、直接的なコミュニケーションを大切にした唯一無二の価値を提供します。

店舗名：L’Atelier L’Archeste

住所：名古屋市千種区池下町2-39

営業時間：イートイン(完全予約制)12:00/13:30/15:00、テイクアウト(売切れ次第終了)11:00～18:00

定休日：火曜、水曜※祝日は営業