ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÇÏ¤È¤Î»£±Æ¤Ë¶ìÏ«¤â¡Ö¤Ê¤¼¤«º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤À¤±¡Ä¡× ÍÌ¾¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î½Ð±é¤âÍ½¹ð
10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î²ÃÆ£¾Ï°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2025Ç¯10·î´üÈÖÁÈ²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤Ë¥í¥±Àè¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¡(C)TBS
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âç¼êÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¶Ð¤á¤ëÀÇÍý»Î¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÃÆ£»á¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè°ì´õË¾¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö°ìÈ¯¤Ç½Ð±éOK¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌòÊÁ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÜ¹õÏ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌòÊÁ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Àè¡¹¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ë¤ÏJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¡¢ÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Ç¼ÂºÝ¥í¥±¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÌ¾¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¤ò»È¤Ã¤¿»£±Æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤À¤±ÇÏ¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤ÀßÄê¤Î¤ª¼Çµï¤â¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤ÈÇÏ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÇÏ¤Î´ñÀ×¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
