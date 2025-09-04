NHK¡ØVenue101¡Ù9·î6ÆüÊüÁ÷¤ÇBE:FIRST¤¬¡Ö¶õ¡×À¸ÈäÏª¡¡ME:I¤ÈKroi¤â¸ÄÀÁ´³«¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯
¡¡NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤¬¡¢6Æü¸á¸å11»þ¤è¤êNHKÁí¹ç¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢ME:I¡¢Kroi¤Î3ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û6¿Í¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª´ÓÏ½¤¢¤ëBE:FIRST
¡¡BE:FIRST¤Ï¡¢¡ØÂè92²ó NHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÊN¥³¥ó2025¡Ë¡ÙÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¡Ö¶õ¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ç¾§¶Ê¤È¤·¤Æ¤Î²Î¤¤Êý¤ä²Î»ì¡¦³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤âVTR½Ð±é¤·¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¸ÄÀ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡ME:I¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤òÈäÏª¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬¤ï¤¿¤·¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý»²¤·¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡¢¹õÂÓ¡¢¥á¥À¥ë¡¢¼Ì¿¿¡¢¤¦¤Á¤ï¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÉÊ¡¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Kroi¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢SNS¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁíºÆÀ¸¿ô5000Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖMethod¡×¤òÀ¸±éÁÕ¡£ÈÖÁÈ´ë²è¡Ö9/6¤ÎÆü¡¦Kroi¤Î¹õÎò»Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡È¹õ¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡¡MC¡¦À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖIKU TIMES¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²óÅú¤Ï¡¢BE:FIRST¤¬EXILE¡ÖEXILE PRIDE ¡Á¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¡Á¡×¡¢ME:I¤¬YOASOBI¡Ö·²ÀÄ¡×¡¢Kroi¤¬¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ö¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤ò ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¥Æ¥ì¥Ó±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡MC¤ÏßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤ÈÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡£ÈÖÁÈ¤ÏNHK¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤È1½µ´Ö¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸å11:00¡Á¸å11:30¡ãNHKÁí¹ç¡¦À¸ÊüÁ÷¡ä
NHK¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¡¦1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
Í½Äê¶ÊÌÜ
¡¦BE:FIRST¡Ö¶õ¡×
¡¦ME:I¡ÖTHIS IS ME:I¡×
¡¦Kroi¡ÖMethod¡×
