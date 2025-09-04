¸µ¥Ð¥ì¡¼ÂåÉ½¡¦ÃÝ²¼²Â¹¾¡¢É×¡¦¹¾Áð¿Îµ®»á¤Î45ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ËµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö#Í¥¤·¤µ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê #¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÝ²¼²Â¹¾¡Ê47¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¹¾Áð¿Îµ®»á¡Ê¸½¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹2·³¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬45ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¾Ð´é¤Þ¤Ö¤·¤¤É×¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö#Í¥¤·¤µ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê #¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÃÝ²¼²Â¹¾¤¬¸ø³«¤·¤¿É×¡¦¹¾Áð¿Îµ®»á¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃÝ²¼¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö#9·î3Æü #¥Ñ¥Ñ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ @egusadesu #º£Ç¯¤â²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤ #Í¥¤·¤µ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê #¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ #´¶¼Õ¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹¾Áð»á¤âÆ±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë ¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ª¹¬¤»¤Ë¤Ã¡×¡Ö¤´¼ç¿ÍÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝ²¼¤È¹¾Áð»á¤Ï¡¢2012Ç¯3·î¤Ë·ëº§¡£15Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê10¡Ë¡¢18Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê7¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
