¡Ö¤¨¡¢ÃÍÃÊÆ±¤¸!?¡× ¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤Î±¢¤Ç¡ÈÊÌ¤Î¼Ö¼ï¡É¤Î¥·¥ì¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤²¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤É¤Ã¤ÁÁª¤Ù¤Ð¡Ä¡× ¥Û¥ó¥À
¿··¿¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×È¯Çä¡ª ¡Ö¤¨¡¢ÃÍÃÊÆ±¤¸!?¡×
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬2025Ç¯9·î4Æü¡¢¿··¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤òÍâÆü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î½é¸ø³«¤«¤éÌó2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¼Ö¼ï¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤«¡×¤ÈµÄÏÀ¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²û¤«¤·¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥åÏ¢È¯¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÎòÂå¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡×¤Ê¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎCM¤Ç¤¹¡ÊÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¡¢¼«Á³µÛµ¤¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe:HEV¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ºÇ¹â½ÐÎÏ141ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯182Nm¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏÆ±¤¸¤¯184ps¡¢315Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£Ç³Èñ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç¥ê¥Ã¥¿¡¼23.6km¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¿·µ¡¹½¤ÎCVT¡ÖHonda S+ Shift¡×¤òºÎÍÑ¡£CVT¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é8ÃÊ¥®¥¢¤ò»ý¤Ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¿»÷Åª¤ÊÊÑÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¡¢Áà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ã¥·¡¼¼þ¤ê¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×£Ò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀìÍÑ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ü¼ÒÀ½¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿VGR¡Ê²ÄÊÑ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥®¥¢¥ì¥·¥ª¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢4WS¡Ê4ÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡¢ÎòÂå¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÏÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É1¼ï¤Î¤Û¤«¡¢2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤âÁª¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖHonda ON Limited Edition¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£·îÈÎ300Âæ¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç617Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯9·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¡ÖRACING BLACK Package¡×¤Î¼õÃíºÆ³«¤ÈÃÍ¾å¤²¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼õÃí¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Î¤ÏRACING BLACK Package¤Î¤ß¤Ç¡¢¿·²Á³Ê¤Ï¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÈÁ´¤¯Æ±³Û¤Î¡¢617Ëü9800±ß¡Êµì²Á³Ê¡§599Ëü8300±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡È¥¿¥¤¥×R¤«¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤«¡É¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅêÉ¼¤òSNS¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£¡Ö¥¿¥¤¥×R¤â¥·¥ì¤Ã¤ÈÃÍÃÊ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¡Ö¡Ê¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¡Ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹¥¤ß¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¡Ö¡Ê¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ë¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É·ë¹½¤ªÆÀ¡©¡×¡ÖÆ±¤¸²Á³Ê¤Ê¤é¥¿¥¤¥×R¡×¤Ê¤É¤È¡¢°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÁ´¹ñ°ìÉô¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£