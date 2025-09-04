¡Ú¥¥ó¥³¥ó³á¸¶¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¡Û¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥¢¥é¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤òÈäÏª¡¡
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡Ê¤«¤¸¤ï¤é ¤«¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³á¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥¢¥é¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤Éô²°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë³á¸¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖGELATO PIQUE¡×¤Î¥³¥¢¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Çò¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¡¢È±·¿¤Ï¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÇò¤¤ÇØ·Ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä³á¸¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£²«¿§¤ÎÈ±Î±¤á¤ò¤·¤Æ¡¢½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç´é¤òÊÒ¼ê¤Ç·Ú¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ²Ä°¦¤¹¤®¡Á︎¡×¡Ö¥³¥¢¥é¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡ªÎÉ¤¤ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤é¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡ª¥Þ¥Í¤µ¤ó¤Á¤ç¡¼¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥³¥¢¥é¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¤É¤Á¤é¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯8·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢Àëºà¼Ì¿¿¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶á¶·¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
2024Ç¯9·î8Æü¤Ë¤Ï¡ÖTGC¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤ÈÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆŽ¤ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·Ž¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³á¸¶¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ£Ô£Ç£Ã¤ØÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶Æ°¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
