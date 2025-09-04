TBS NEWS DIG Powered by JNN

¶å½£¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÉ÷15¹æ¡£º£¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢¤¢¤¹Ä«¤Ë¤â»Í¹ñ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤Ï¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Âç±«¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë»Í¹ñ¡¦¹âÃÎ¤È¡¢ÂæÉ÷¤¬ºÇÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¶å½£¡¦µÜºê¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£