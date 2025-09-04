¥»³¦Í£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¤¬½é²ó°ÂÂÇ¤Ç20»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡õ15»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡²¬ËÜ¡¢´ßÅÄÏ¢ÂÇ¤ÇÀ¸´Ô
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡´ôÉì¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç½é²ó¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇÄ¹µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë20»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡õ15»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦µÈÂ¼¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÃæÁ°¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ë¡£
¡¡Í··â¡¦Ä¹²¬¤Î¹¥¼é¤Ç³°Ìî¤ËÈ´¤±¤ë¤Î¤ÏÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¹²¬¤¬°ì²óÅ¾¤·¤Æ¤«¤é°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤¹¤ë¤è¤ê¤âÁá¤¯Àô¸ý¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÅþÃ£¡£ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àô¸ý¤Ï4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¡¢5ÈÖ¡¦´ßÅÄ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á1ÅÀº¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï3Æü¤ÎÆ±Àï¡Êµþ¥»¥éD¡Ë¤Ç2Æü¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³ÌÔÂÇ¾Þ¡£º£µ¨ÂÇÎ¨¤ò.300¤È¤·¡¢6·î11Æü°ÊÍè84Æü¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇ¼Ô¤ÎÂÇÎ¨3³äÅþÃ£¤Ï7·î15Æü¤Îºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë°ÊÍè50Æü¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½é²ó°ÂÂÇ¤ÇÀô¸ý¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.302¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£