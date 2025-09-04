ÆüÅ´¡¢µ»½ÑÅêÆþ¤ÇÊÆ»º¶ÈºÆÀ¸¡¡US¥¹¥Á¡¼¥ë²þ³×²ÃÂ®¡¢¶¶ËÜ²ñÄ¹
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Î¶¶ËÜ±ÑÆó²ñÄ¹¤Ï4Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Çã¼ý¤·¤¿ÊÆÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤«¤éµ»½Ñ¼Ô¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬³Ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüÅ´¤Îµ»½Ñ¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÈÀßÈ÷¹¹¿·¤Ë¤è¤ë²þ³×¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿êÂà¤¹¤ëÊÆÀ½Â¤¶È¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡US¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¢¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥á¥í¥óÂç¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Å´¹Ý»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëµ»½Ñ·Ï¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡£US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÀ¸»ºÀßÈ÷¤Ê¤É¤ËÌó110²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû6Àé²¯±ß¡Ë¤ò¤«¤±¤ëÅê»ñ·×²è¤âÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÅ´¤ÏÂè1¿Ø¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë48¿Í¤òÊÆ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¡£30¡Á40Âå¤Îµ»½Ñ¼Ô¤«¤éÁªÈ´¤·¡¢½ç¼¡ÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀßÈ÷¹¹¿·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃæÅª¤Ë»Ù±çÍ×°÷¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ñÆâ¤Çµ»½Ñ¼Ô¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¿Íºà¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÜ¼Ò¤ä¹ñÆâÀ½Å´½ê¤Îµ»½ÑÉôÌç¤âÂç¤¤¯¸«Ä¾¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüÊÆ°ìÂÎ¤Ç²þ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£