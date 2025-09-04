【松屋】「創業ビーフカレー」がレギュラー化、「牛めし」「うまトマ」とのコラボ商品も登場
松屋フーズは9月9日10時より、「創業ビーフカレー」(780円)を西日本店舗で順次発売する。また、東日本店舗では9月16日10時より順次発売する。
「創業ビーフカレー」(780円)
これまで期間限定で登場してきた創業ビーフカレーを、レギュラー化し販売する。とろ〜りチーズがのった「チーズ創業ビーフカレー」(980円)や、牛めしの具がのった「創業ビーフカレギュウ」(1,050円)、ジューシーなハンバーグをのせた「ハンバーグ創業ビーフカレー」(1,150円)、うまトマハンバーグとのコラボ「うまトマハンバーグ創業ビーフカレー」(1,280円)も取り揃える。松屋・松のや併設店では「創業ビーフロースかつカレー」(1,170円)も発売する。
同店のビーフカレーは、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りがマッチした、どこか懐かしくも奥深い味わい。じっくり煮込まれたやわらかい牛肉が、カレーの旨味をいっそう引き立てる。
左「創業ビーフカレー」(780円)/右「チーズ創業ビーフカレー」(980円)
左「創業ビーフカレギュウ」(1,050円)/右「ハンバーグ創業ビーフカレー」(1,150円)
左「うまトマハンバーグ創業ビーフカレー」(1,280円)/右「創業ビーフロースかつカレー」(1,170円)
