4ÆüÍ¼Êý¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ç60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¸åÆ¬Éô¤äÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤Æ¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿ÊÆ£Âó¼Âµ­¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢ÂçÆâ¥À¥à¤ËÂ³¤¯Æ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ­¤Ï¤³¤Î¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×

¸½¾ì¤ÏÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¾®·ª»³¤ÎÅÄ¤ó¤ÜÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²È¤Î¶á¤¯¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¼«ÎÏ¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é²ÈÂ²¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¸åÆ¬Éô¤äÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ç½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²ñÏÃ¤Ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤ÆÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½±¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¯¥Þ¤Ï1Æ¬¤Ç¡¢ÂÎÄ¹¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¸©Æâ¤Çº£Ç¯¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤ÏÃËÀ­¤¬9¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£