ËÜÅÄÍã¡¢ÈþÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹SHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
9·î4Æü¡¢ËÜÅÄÍã¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§ÇòÈ©¤Î°ú¤Î©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹SHOT¤ò¸ø³«
ËÜÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ØRakuten Fashion Week TOKYO¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯ÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëFETICO¤¬¡Øby R¡Ù¤Ë¤è¤ë¡ØRakuten Fashion Week TOKYO¡Ù¤ÇS/S¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡×¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÈÈþ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¡¢ ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅÄ¤Ï¡¢¡Øar¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë