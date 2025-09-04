¿¹±ÊÆý¶È¡¢¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¡×¤ò9·î15Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢Æý¤Î¡È¥³¥¯¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÁÇºà¤¬»ý¤Ä¡È¸ÄÀ¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¡£ÁÇºà¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡È¥é¥Ù¥ë¥¯¥ê¡¼¥ó½èÊý¡ÊÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËºÇÄã¸Â¤Î¸¶ÎÁ¤À¤±¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¡É¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Çº®¤¶¤ê¹ç¤¦¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥¥á¤ÎºÙ¤«¤¤¥¢¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÈÄã²¹µÞÂ®Åà·ëÀ½Ë¡¡É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯¡ÖMOW ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥â¥«¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡¢2020Ç¯¡ÖMOW ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¤È¤·¤Æ¤è¤êÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄÉµá¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏË¤«¤Ç¿¼¤¤¥³¥¯¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò100¡ó¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¡Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¤Ï¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤âÄêÈÖ¿Íµ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¤È¤«¡£
¡ÖMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î´Å¤ß¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Çº®¤¶¤ê¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤È¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï180±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¿¹±ÊÆý¶È¡áhttps://www.morinagamilk.co.jp