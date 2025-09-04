¡È»Ë¾å½é¡É¤Î40-30ÅþÃ£¤â¸½¼ÂÌ£¡¡ÉÔ¿¶Ã¦µÑ¤Î1147²¯±ßÃË¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎMVPÁè¤¤¤Ç¡ÈÂÐ¹³ÇÏ¡É¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î±¢¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
²Æ¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤¿¥½¥È¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡ÖMVPµé¡×¤À(C)Getty Images
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡ÖÉÔÎÉºÄ¸¢¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿²øÊª¤¬¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¼çË¤¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤ÈËÌÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1147²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Î¡ÈÄ¶¡Éµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥½¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥Õ¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÌò¤Ï¡¢³«ËëÌó2¤«·î¤ÇÂÇÎ¨.231¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.770¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.413¤ÈÀ®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¡£¿É¸ý¤Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡È¤ª²ÙÊª¡É¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë·ÀÌóÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿ÃË¤Ï¡¢Å¾¤ó¤À¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¯ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¥½¥È¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÉüÄ´¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü»þÅÀ¤Ç¡¢138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¤³¤½.259¤Ê¤¬¤é¡¢37ËÜÎÝÂÇ¡¢91ÂÇÅÀ¡¢27ÅðÎÝ¡¢107ÆÀÅÀ¡¢OPS.920¡Ê½ÐÎÝÎ¨.399¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.521¡Ë¤È¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤¹¤®¤ë¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç¤âÂÇÎ¨.417¡¢½ÐÎÝÎ¨.576¡¢Ä¹ÂÇÎ¨1.125¡¢4ÅðÎÝ¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥È¡£²¾¤Ë¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ¡õ30ÅðÎÝ¡×¤Î°Î¶È¤âÅþÃ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢ÅðÎÝ¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¡£¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë27ÅðÎÝ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö2¡×¡£¤½¤Î¼Á¤Î¹â¤¤ÁöÎÝµ»½Ñ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºGM¤â¡¢Æü´©»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡ÊÅðÎÝ¤Ï¡Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÇ§¼±¤¬É¾²Á¤òÆÞ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤Ç¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡Áö¹¶¼é¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥½¥È¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¼õ¾Þ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëMVP¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤âÃÏ¸µ¶É¡ØSNY¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤è¡×¤ÈÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î¡È²ÄÇ½À¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Éíå¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¿³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡ØMarca¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Ë±¢¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¥½¥È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÇºÇ¤âÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤¼Ìîµå³¦¤ÇºÇ¤â¶²¤ì¤é¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ê¤Î¤«¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥½¥È¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê³èÌö¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÂ×´§¼°¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿MVP¤Î¹ÔÊý¤òºÆÉ¾²Á¤µ¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¥½¥È¤Ï¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡£»Ä¤êÌó1¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]