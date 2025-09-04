»×¤¤µÍ¤á¤¿´é¤ÇŽ¢²¶¤ÏÄ¹½£¤ò»¦¤·¤Ë¹Ô¤¯Ž£¡Ä¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎŽ¢ÇË²õ²¦Ž£¤¬Æ±´ü¤Ë¸«¤»¤¿"¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÅÜ¤ê"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÀîÄ¾Ìé¡¦º´»³Áï¡¦Ä³ÌîÀµÍÎ¤Û¤«¡Ø¾Ú¸À¡¡¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¡¾®ÀîÄ¾Ìé¡¢º´»³Áï¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¤é¤¬¸ì¤ëÇË²õ²¦¤È¡Ö1¡¦4»öÊÑ¡×¤Î¿¿Áê¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥ì¥¹³¦¥¤¥Á´é¤¬¹¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ
´ü¤»¤º¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¡Ê¿¿Ìé¡Ë¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤òÊú¤¨¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Î¹¤µ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦°ì¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¹ÓÀî¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢¼ò¤ÎÀÊ¤äÌë¤Î³¹¤Ê¤É¤ËÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤ë»þ¤Ï¡¢¿·Äï»Ò¤¬Æó¿Í¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ï±¿Å¾¼ê¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¤³¤Îº¢¤Î¿·Äï»Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶¶ËÜ¡¢ÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¡¢Ä³Ìî¡ÊÀµÍÎ¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤³¤Î3¿Í¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°û¤à¤«¤é¡¢¼ò¤¬¶¯¤¤¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ø°û¤á¡ª¡Ù¡Ø¿©¤¨¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¥¬¡¼¥Ã¤È¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤ê°û¤á¤ë¤·¡¢ÌÌÇò¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤½¤Î¼¡¡£²¶¤Ï¼ò¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢3ÈÖ¼ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Í¡£¤½¤ì¤ò»ÄÇ°¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¥¹¥Æ¡¼¥²°¤Ç2¥¥í¤ÎÀ¸Æù¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë
¹ÓÀî¤Î°û¤ßÊý¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤ä¶½¹Ô¼ç¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°û¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ä¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤È¤Î±ã²ñ¤Ë¼ã¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥³¥¤¥Ä¤é¤Ï¤è¤¯¿©¤¦¤·¡¢¤è¤¯°û¤à¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤é¤Ï¤½¤ì¤òµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´Éô¼õ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
²¶¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÉðÆ£¤µ¤ó¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÁ°¤é¡¢º£Æü¤Ï¥¬¥ó¥¬¥ó¿©¤¨¤è¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Å¹Ä¹¤¬2¥¥í¤°¤é¤¤¤ÎÆù¤Î²ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤¤¤¤¤ªÆù¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡£
¤½¤·¤¿¤é¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¡ØÀ¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤òÀ¸¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÃíÊ¸¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£Å¹Ä¹¤¬¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤³¤ì¤ò°ì¿Í1¸Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤ë¤È¡¢¡ØÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í2¥¥í¤ÎÀ¸Æù¤¬²¶¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Á´Éô¿©¤Ù¤¿¡£
¤Ç¡¢Ê¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤è¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¼÷»Ê¤Ë¹Ô¤¯¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ50´Ó¤¯¤é¤¤¼÷»Ê¤ò¿©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È°û¤ß²°¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤¼ò¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó°ìµ¤°û¤ß¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÉ÷Ï¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¹ë²÷¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÎäÀÅ¤Ê·×»»¤Î»òÊª¤À¤Ã¤¿
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±ãÀÊ¤Ç¤â¶¶ËÜ¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤È¹ë²÷¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¹ÓÀî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Î¤¹¤ëÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥È¥ó¥Ñ¥Á¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¹Ô¤±¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¹Ô¤¯¤·¡¢¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¤é¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥ó¥Ñ¥Á¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶¶ËÜÁª¼ê¤ÏÍýÁÛ¤¬¹â¤¯¤Æºö»Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼þ°Ï¤ò¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¡£¥È¥ó¥Ñ¥Á¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¥Ó¥Ó¤é¤»¤Æ¡¢Ì¾Á°¤òÇä¤ë¡£
Í×¤Ï¡¢¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÀ¤³¦¤È°ì½ï¤À¤è¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ó¥Ñ¥Á¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ø¥È¥ó¥Ñ¥Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿§¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥ó¥Ñ¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÀèÇÚ¤«¤é¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¶áÆ»¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÃÏÌ£¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È¡¢²Ö¤¬³«¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤°¤Ë»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¥È¥ó¥Ñ¥Á¤È¤¤¤¦¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
¢£ÀèÇÚ¤Î²û¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òµÛ¼ý¤¹¤ë
¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ·×»»¹â¤¯¥È¥ó¥Ñ¥Á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¡£Ä³Ìî¤Ï¤½¤ó¤Ê¶¶ËÜ¤Î»Ñ¤ò°ìÊâ°ú¤¤¤¿»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¡¢¹¹À¸¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿´¿È¤òÃÃ¤¨Ä¾¤½¤¦¡¢¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤É¤¦¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¶¶ËÜÁª¼ê¤ÏºÇ½é¤«¤é¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ò¥Ñ¥Ã¤È´¶³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÀèÇÚ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âµÛ¼ý¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¶¶ËÜÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×
¢£ÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¾è¤ë
¹ÓÀî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¡¢¥È¥ó¥Ñ¥ÁÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¹â¶¶¤Ï¶¶ËÜ¤Î¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¶¶ËÜÁª¼ê¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
²¶¤é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Ç¥Ë¥»¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¡Ø¤ª¤¤¶¶ËÜ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¼êÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¤Û¤¦¤ÇÍÜÆÚ¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¦¥Á¤ÎÌ¼¤¬¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥¦¥Á¤ÏÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¼Ò¤â·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤«Å¬Åö¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£
¶¶ËÜÁª¼ê¤â¶½Ê³¤·¤Æ¡ØÀèÇÚ¡¢¤³¤ó¤Ê¼ê»æ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤È¤«¤ËÏÃ¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥°¥ë¤À¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â·ëº§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤µ¤ó¤¶¤óÃ´¤®¾å¤²¤ë¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤½¤êÆ»¾ìÎ¢¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¼Ô¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤éÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Øº£¤«¤é¶¶ËÜ¤Î²Ç¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£
¤µ¤¹¤¬¤Î¶¶ËÜÁª¼ê¤âÅÓÃæ¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤À¤Ã¤Æ´ª¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ò¤Ã¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾è¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¿¤À¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±ÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¢£¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¶õµ¤¤òÆÉ¤à´¶À¡É
¡Ö¤«¤Ä¤ÆÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¼ê¤«¤¶¤·¤Î»Ü½Ñ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤âÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤À¡¢´¶¤¸¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤«Åú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¤Ç¤â¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ø¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÊÖ¤¹¤ó¤À¤è¡£²¶¤ÈÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥Ä¡¢¤Þ¤¿¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¶¶ËÜÁª¼ê¤¬Àµ¤·¤¤¤è¤Í¡£¾®Àî¡ÊÄ¾Ìé¡ËÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢UFO¤Î»þ¤âÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼ê¤«¤¶¤·¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º´»³¡ÊÁï¡Ë¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¤À¤«¤é¶õµ¤¤òÆÉ¤à´¶À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾è¤ë¤«¾è¤é¤Ê¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾è¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¾è¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¶ËÜÁª¼ê¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
¶¶ËÜ¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Éð´ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥È¥ó¥Ñ¥Á¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º¬¿¼¤¤³Î¼¹¤òÀ¸¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£1987Ç¯6·î3Æü¡¢Ê¡²¬¤ÎÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö¶¶ËÜ¥ê¥ó¥ÁÀ©ºÛ»ö·ï¡×¤À¡£
¥É¥ó¹ÓÀî¤Ë¤±¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡¢»î¹çÁê¼ê¤Î¥Ò¥íºØÆ£¤ò·ã¤·¤¤¥¥Ã¥¯¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ê¤Î¹Ã¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤È¤¤¤¦Âç¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿Ä¹½£¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¶¶ËÜ¤ò¹µ¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¥Þ¥µºØÆ£¤È¤È¤â¤Ë°Ø»Ò¤Ç²¥ÂÇ¤·¤Æ¶¶ËÜ¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡ÖÄ¹½£¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é½ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¡¢°ìÉô¤ÎÀèÇÚ¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹·³ÃÄ¤ò²õ¤»¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤È¤«ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ê²¤¤Ä¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÅ¬Åö¤Ë¤´¤Þ¤«¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²¶¤Ï¶¶ËÜÁª¼ê¤Î¤¹¤°¤¢¤È¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Æþ¾ì¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤¬¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¹µ¼¼¤«¤éÄ¹½£¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ëÀ¼¤È¤«¡¢¥¬¥Ã¥·¥ã¥ó¥¬¥Ã¥·¥ã¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤Ã¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¢£¡Ö²¶¤ÏÄ¹½£¤òµö¤»¤Ê¤¤¡£º£¤«¤é»¦¤·¤Ë¤¤¤¯¡×
¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤¿¤ê¤òÃµ¤·¤¿¤é¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ç°ì¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¡¢Âç¾æÉ×¤«¤¤¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï»×¤¤µÍ¤á¤¿´é¤Ç¡Ø²¶¤ÏÄ¹½£¤òµö¤»¤Ê¤¤¡£º£¤«¤é»¦¤·¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£
¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤ë¿Í´Ö¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ»É¤·¤Ë¤¤¤¯¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï²¶¤Ë»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤á¤È¤±¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ï¼ý¤á¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤³¤Î°ì·ï¤Î¤¢¤È¡¢²¶¤È¶¶ËÜÁª¼ê¤Îµ÷Î¥¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö»þ¤Î¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¹ÓÀî¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤«¤é³°¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£
½Ð¤«¤±¤ë»þ¤Ï¶¶ËÜÁª¼ê¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢±¿Å¾¤¬¹Ó¤¤¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£²¶¤Ï¡Ø¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢°·¤¤¤Ë¤â¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢µÞÈ¯¿Ê¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë»¨¤¹¤®¤ë¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤ÏËÜÍè¤Ï±¿Å¾¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¥È¥ó¥Ñ¥ÁÅª¤Ê¼«¸Ê±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ú¤¯¤è¤Í¡£
¶¶ËÜÁª¼ê¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¥³¥Ä¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¿¼¤¤¤È¤³¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¿ÈÆâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¥«¥ÍÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î»°¡¢»ÍÊâÁ°¤Ç»ß¤á¤Æ¤¿¡£¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡×
----------
Ä³Ìî ÀµÍÎ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¼Â¶È²È
1963Ç¯9·î17Æü¡¢Éã¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£2ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¡£1984Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡¢Æ±Ç¯10·î5Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1987Ç¯¤Ë2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³¤³°±óÀ¬¤Ë½ÐÈ¯¡£±óÀ¬Ãæ¤ËÉðÆ£·É»Ê¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¤ÈÆ®º²»°½Æ»Î¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£1991Ç¯¡¢Âè1²óG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢Æ±Ç¯¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥ÊÉ×¿Í¤È·ëº§¡£°Ê¸å¡¢G1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¡Ê2023Ç¯¸½ºß¡Ë¤Î5²óÍ¥¾¡¡£1992Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè75ÂåNWA¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£1996Ç¯¤ËnWo JAPAN¤òÀßÎ©¤·¤ÆÂç¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢TEAM2000¤ò·ëÀ®¡£2002Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥±¥ó¥«¥¥Ã¥¯¡¢STF¡£2014Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ë¥å¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ï¡¼¥º¥¹¥Ý¡¼¥ÄµßÌ¿¶¨²ñ¤òÀßÎ©¡£¾ÃËÉ¤òÃæ¿´¤Ë¹Êó·¼È¯¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
----------
¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¼Â¶È²È Ä³Ìî ÀµÍÎ¡Ë