¡¡KDDI¤È²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpovo2.0¡×¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖPairs¡Ê¥Ú¥¢ー¥º¡Ë¡×¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤È¡Ö1GB¡Ê7Æü´Ö¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Äó¶¡´ü´Ö¤Ï10·î16Æü9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¸þ¤±¤Ë7Æü´Ö¤ÎÍÎÁ¤ª»î¤·¥×¥é¥ó¡£¡Ö¥Ú¥¢ー¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢½÷À²ñ°÷¤Ï´ðËÜµ¡Ç½¤¬ÌµÎÁ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÃËÀ¸þ¤±¤È¤Ê¤ë¡£¥Ú¥¢ー¥ºÃËÀÍÎÁ²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢2ÄÌÌÜ°Ê¹ß¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Í¡ª¿ô¤Î³ÎÇ§¡¢ÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿Ä¾¸å¤Ë10¤¤¤¤¤Í¡ª¤Î³ÍÆÀ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþ¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖPairsÃËÀÍÎÁ¤ª»î¤·¥×¥é¥ó(7Æü´Ö)¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¤¬¡Öpovo2.0¡×¤ËÅÐÏ¿¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ØÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¤ÎÆþÎÏ´ü¸Â¤Ï2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£