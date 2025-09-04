¥Ù¥¤¥Õ¥¡¥ó¡¦ÁêÀî¼·À¥¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿°ÊÍè¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤ÈºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö¥¨¥â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¼¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¹¥¤¡Ê¥Ù¥¤¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¼¡×¥Ù¥¤¥Õ¥¡¥ó¡¦ÁêÀî¼·À¥¡õ¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÁª¼ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÁêÀî¤Ï¡Öº£±Ê¤¯¤ó¤È¥Ï¥Þ¥¹¥¿°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!º£µ¨¡¢9¾¡ÌÜand¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º£±ÊÁª¼ê¤ò½ËÊ¡¡£2¿Í¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¼¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡¢¥·¥«¥´¤Ë¹ßÎ×¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
