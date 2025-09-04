Ž¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¹âÎð¼ÔŽ£¤Ï»à¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¿ÆÂ²¤Ç¤âÍ§¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤82ºÐÌ¤º§½÷À¤ÎŽ¢¿È¸µÆÃÄêŽ£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½ª³è¡×¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿82ºÐ½÷À
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ñ°÷¡¦¸ÅÀîÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ì¤º§¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»àË´¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ºâ»º¤â»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È»à¸å¤ÎÁòµ·¤äËäÁò¡¢»à¸å»öÌ³¤Ê¤É¤ò°ÑÇ¤·ÀÌó¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÀÌó»öÌ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢À²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿´é¤Ç¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥é¥ó¥Á¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ÷¤·¤¿°ÂÅÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸ÅÀî¤µ¤ó¤«¤é¤¢¤ëÆü¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤¬82ºÐ¤Î½©¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ§¿Í¤È¤ªÃã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÞ¤Ë¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÄË¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÍ§¿Í¤È°ì½ï¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÍ¼Êý¡¢ÉÂ±¡µ¢¤ê¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆþ±¡¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×
¢£Í§¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¿È¸µ³ÎÇ§¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÄ«¡¢ÉÂ±¡¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬Èà½÷¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±þÅú¤¬¤Ê¤¯¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤Ò¤È¤ê»à¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢»à°ø¤Ïµõ·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡¢¶¹¿´¾É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¢ÄË¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¤á¤ÎÄÃÄËºÞ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¼«Âð¤ÎÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»àË´¸¶°ø¤¬»ö·ïÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤´°äÂÎ¤Ï·Ù»¡½ð¤Ë±¿¤Ð¤ì¸¡»ë¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿È¸µ³ÎÇ§¡ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿È¸µ¤òÆÃÄê¤·¡¢¤´°äÂÎ¤ò²ÈÂ²¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Á°Æü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Í§¿Í¤â¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤Î¤´°äÂÎ¤¬¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤â²ñ°÷¤Î¸ÅÀî¤µ¤ó¤À¤È¾Ú¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ÆÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¿È¸µ³ÎÇ§¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¾»É¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¡¢½ê»ýÉÊ¤ä»ØÌæ¤Ê¤É¤«¤é¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡½ð¤ÎÎî°Â¼¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´°äÂÎ¤Î´é¤ò¸«¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£
¢£¿ÆÂ²¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¡¢1¿Í¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°ú¤ÅÏ¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥¿¡¼¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò·Ù»¡¤â½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤´°äÂÎ¤¬·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤âº¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ËÜ¿Í¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ò·Ù»¡¤Ë¸«¤»¡¢·Ù»¡¤¬¿ÆÂ²¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿ÆÂ²¤ÏÃ¯¤â¿È¸µ³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó°äÂÎ¤Î°ú¤¼è¤ê¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿È¸µ³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÎ¹ÉÂ¿ÍµÚ¹ÔÎ¹»àË´¿Í¼è°·Ë¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°äÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÎÌò½ê¤ÎÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤Ç²ÐÁò¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÌò½êÅù¤Ç°ä¹ü¤òÍÂ¤«¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÌµ±ïÄÍ¤Ê¤É¤ËÁò¤é¤ì¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î¸¡»ë¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ù»¡½ð¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌò½ê¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ìò½ê¤Ë°äÂÎ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¡£
¿È¸µ³ÎÇ§¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¼ê¤Ï¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ù»¡¡¦Ìò½ê¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»°¼Ô¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¢£»õ²Ê°å±¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È»õ·¿¤ò¾È¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
·ë¶É¡¢·Ù»¡¤¬ºÇ¸å¤Ë¤È¤Ã¤¿ºö¤Ï¡¢»õ·¿¤Î¾È¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢»õ·¿¤Ç¿È¸µ³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤«¤¯¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï°Ê¸å¡¢°ÑÇ¤·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡Ê»õ²Ê°å¡¦Â¾¡Ë¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï¡Ö·Ù»¡»õ²Ê°å²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÈ¿¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡»õ²Ê°å¤Ï·Ù»¡½ð¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¤´°äÂÎ¤Î¡Ö»õ²Ê½ê¸«¡×¡Ê»õ¤ä¸ý¤ÎÃæ¤Î¾õÂÖ¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Î»õ²Ê°å±¡¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¡¢À¸Á°¤Î¥«¥ë¥Æ¤ä¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°äÂÎ¤Î»õ·¿¾ðÊó¤È¾È¹ç¤·¤Æ¡¢³ºÅö¼ÔËÜ¿Í¤Î³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¿È¸µ³ÎÇ§ÊýË¡¤Ë¡¢DNA´ÕÄê¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤ÎDNA¤òºÎ¼è¤·¤Æ·ì±ï´Ø·¸¤ò¾È¹ç¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´°äÂÎ¤Î·ì±ï¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤´°äÂÎ¤À¤±¤ÎDNA¤Ç¤ÏÈ½Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£DNA´ÕÄê¤Ï¡¢°äÂÎ¤ÎÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ºÇÃ»¤Ç2½µ´ÖÄøÅÙ¡¢Ä¹°ú¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï1¥«·î°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£¸¡°Æ¤Ç»à°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²òË¶¤Ø
¼¡¤Ë¡¢¸¡»à¤Ï¡¢¸¡»ë¡¦¸¡°Æ¡¦²òË¶¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»ë¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ä¸¡»ë´±¤¬¡¢°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤ä¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¡¢»ö·ïÀ¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¸¡°Æ¤Ï¡¢·Ù»¡°å¤¬¡¢°äÂÎ¤Î³°É½ÌÌ¤ò¸¡ºº¤·¡¢ÉÂÎò¤ä»àË´¾õ¶·¤«¤é°å³ØÅª¸«ÃÏ¤Ç»à°ø¤ä»àË´»þ¹ï¤Ê¤É¤ò¿äÄê¤¹¤ë¡£²òË¶¤Ï¡¢¸¡°Æ¤Ç»à°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢»ö·ïÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢°å»Õ¤¬°äÂÎ¤òÀÚ³«¤·¤Æ¡¢ÆâÉô¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£
ÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤¬¡Ö»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡×¤ò½ñ¤¯¤¬¡¢¼«Âð¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂ±¡°Ê³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ù»¡°å¤¬¡Ö»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æó¤Ä¤Ï½ñ¼°¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢A3¥µ¥¤¥º¤Î»æ¤Î±¦È¾Ê¬¤¬¡Ö»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡Ê»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤¬¡Ö»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢³ºÅö¤·¤Ê¤¤É½µ¤òÆó½ÅÀþ¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤¬µÆþ¤µ¤ì¤ë¡£º¸¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡Ö»àË´ÆÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Åìµþ23¶è¤Ï¹ÔÀ¯ÉéÃ´¡¢¿ÀÆàÀî¤Ï°äÂ²ÉéÃ´
ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤òÂè»°¼Ô¤ËÂ÷¤¹¾ì¹ç¡¢ÉÂ±¡°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈñÍÑ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»à°øÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Î¸¡°ÆÎÁ¤ÏÅìµþ23¶è¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅÔ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤ÇÌµÎÁ¤À¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¸¡°Æ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤ä°äÂÎ¤ÎÈÂÁ÷Âå¶â¤â°äÂ²¤¬Ê§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤È10Ëü±ßÄøÅÙ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¸¡»ë¤Ë¤Ï5Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¸¡°Æ¤Ï°å»Õ¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢2Ëü¡Á3Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¤ÎÈ¯¹ÔÎÁ¤Ë¤â5000¡Á1Ëü±ß¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²òË¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£ÈÈºáÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë»ÊË¡²òË¶¤Ï¡¢Á´³Û¹ñ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê°äÂ²¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¹ÔÀ¯²òË¶¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¾µÂú²òË¶¤Ï¡¢°äÂ²¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÇ¤°Õ¤Î²òË¶¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤Ï¿ôËü¡Á¿ô½½Ëü±ß¤È¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¤¬¤¢¤ë¡£
¢£»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ìò½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë»àË´ÆÏ¤Ë¤Ï¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÎÍó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ëµ¤¹¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë»àË´ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Áòµ·¼Ò¤Î¿Í¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂåÍý¤ÇÆÏ¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÍÀÒË¡Âè87¾ò¤ÇÆÏ½Ð¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¡Ö¿ÆÂ²¼çµÁ¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤Î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÆñÌä¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÍÀÒË¡Âè87¾ò¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆÏ½ÐµÁÌ³¤òÉé¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µï¤Î¿ÆÂ²¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ±µï¼Ô¡¢²È¼ç¡¢ÃÏ¼çËô¤Ï²È²°¼ã¤·¤¯¤ÏÅÚÃÏ¤Î´ÉÍý¿Í¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖË×¸ò¾Ä¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤ÏÀäÂÐÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤³¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤Î¿Í¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÆ±µï¤Î¿ÆÂ²¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ±µï¼Ô¡×¤Ï¤¤¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£»ý¤Á²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö²È¼ç¡¢ÃÏ¼çËô¤Ï²È²°¼ã¤·¤¯¤ÏÅÚÃÏ¤Î´ÉÍý¿Í¡×¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸ÍÀÒË¡Âè87¾ò¤ËÂè2¹à¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÏ½ÐµÁÌ³¤ÏÉé¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÏ½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÆ±µï¤Î¿ÆÂ²°Ê³°¤Î¿ÆÂ²¡¢¸å¸«¿Í¡¢ÊÝº´¿Í¡¢Êä½õ¿Í¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¿ÍµÚ¤ÓÇ¤°Õ¸å¸«¼õÇ¤¼Ô¡×¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Å·³¶¸ÉÆÈ¤Î¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆ±µï¤Î¿ÆÂ²°Ê³°¤Î¿ÆÂ²¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÏ¯Êó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀçÂæ¤Ë»Ð¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢94ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ð¤ÎÊý¤¬Àè¤ËÀÂ¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ÖÆ±µï°Ê³°¤Î¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ÊË×¸ò¾Ä¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¹âÎð¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÆÂ²¤Ï»ä¤ËÍê¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê»ä¤Ë¶á´ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÀäÂÐÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ºâ»º¤â°ì±ß¤¿¤ê¤È¤â¿ÆÂ²¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸¤¬ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±ù¤äÌÅ¤Ê¤É¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Ð¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×ÌäÂê¤Ï¡¢¤Þ¤À²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°æ¾å ¼£Âå¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ï¤ë¤è¡Ë
NPOË¡¿Í¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹
¼Ò²ñ³ØÇî»Î¡£ÅìÍÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Âç¡¦¸½Âå¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ´Ô¸µ¡¦¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Âº¸·¤¢¤ë»à¤ÈÁòÁ÷¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤¿Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¡ÖºùÁò¡×ÊèÃÏ¤È¡¢Êè¤ò³Ë¤È¤·¤¿¡ÖÊèÍ§³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸½Âå¤ªÊè»ö¾ð ¤æ¤ì¤ë²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤ÞÁòµ·¡¦¤ªÊè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ù¡¢¡ØºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡Ù¡¢¡ØÊè¤ò¤á¤°¤ë²ÈÂ²ÏÀ Ã¯¤ÈÆþ¤ë¤«¡¢Ã¯¤¬¼é¤ë¤«¡Ù¡¢¡ØÊè¤È²ÈÂ²¤ÎÊÑÍÆ¡Ù¡¢¡Ø»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤ ÊÑËÆ¤¹¤ë¿Æ»Ò´Ø·¸¡Ù¡¢¡Ø¤è¤êÎÉ¤¯»à¤ÌÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡¢¡ØºùÁò ºù¤Î²¼¤ÇÌ²¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¡ÊNPOË¡¿Í¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹ °æ¾å ¼£Âå¡Ë