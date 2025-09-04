¡ÈÈþ¤·²á¤®¤ëÂîµåÁª¼ê¡ÉµÆÃÓÆüºÚ¡¢¡ÖÎý½¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¡×¤ÎÈþËÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª ¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È´¶¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡ÈÈþ¤·²á¤®¤ëÂîµåÁª¼ê¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ÎµÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¤Ï9·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÈþ¤·²á¤®¤ëÂîµåÁª¼ê¡ÉµÆÃÓÆüºÚ¤Î¡ÖÎý½¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¡×
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Å·»È¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È´¶¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¶¶¥Ç¡¼¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¶¶¥Ç¡¼¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª ¤Ç¤¹¤Í¡×µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎý½¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¶¶¤Î¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤V¥Í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¤ê¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¤¬º¹¤·¹þ¤àÉ÷·Ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¤ª¼÷»Ê¤Î¶¥±é¡×5·î29Æü¤Ë¤â¡ÖÎý½¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤¹¤·²°¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¤ª¼÷»Ê¤Î¶¥±é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
