¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÜÀîÂçÊå¡Ê52¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¾×·â¤Î¡ÈÇòÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡µÜÀî¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤ï¡£³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®äØÀéË­¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£³Ú¤·¤¤±ãÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏµÜÀî¡¢ÃæÂ¼¡¢¾®é®¤¬ÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤£¤ä¤Ä¤ä¡¼¤ó¡×¡Ö¥¢¥ó¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤«¤è¡×¡ÖÆüËÜ¼ò¿á¤­½Ð¤·¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£