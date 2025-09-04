¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×µÜÀîÂçÊå¤¬¸ø³«¡¡Âç¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¡ÖÆüËÜ¼ò¿á¤½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÜÀîÂçÊå¡Ê52¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¾×·â¤Î¡ÈÇòÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÜÀî¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤ï¡£³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®äØÀéË¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£³Ú¤·¤¤±ãÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏµÜÀî¡¢ÃæÂ¼¡¢¾®é®¤¬ÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤£¤ä¤Ä¤ä¡¼¤ó¡×¡Ö¥¢¥ó¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤«¤è¡×¡ÖÆüËÜ¼ò¿á¤½Ð¤·¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£